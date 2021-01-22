Times пишет о планах Японии отменить Олимпиаду. Токио это отрицает

Власти Японии пришли к выводу, что из-за пандемии Олимпийские игры в Токио придется отменить. Об этом пишет Times со ссылкой на источник в правительстве страны.

По его словам, решение об отмене Игр, которые раньше уже были перенесены на год из-за ситуации с коронавирусом, уже принято, и японские власти сейчас ищут способ сообщить об этом миру, "сохранив лицо". "Никто не хочет говорить об этом первым, но все сходятся во мнении, что [провести Олимпиаду] будет слишком сложно", - сказал источник издания. По его словам, на такое решение повлияла зимняя волна пандемии.

Заместитель главного секретаря японского правительства Манабу Сакаи заявил, что "категорически опровергает" эту публикацию, так как она не соответствует действительности. В то же время он отметил, что японское правительство учитывает ситуацию за рубежом и в какой-то момент примет окончательное решение о соревнованиях. Пока же Токио продолжает делать всё необходимое для проведения Олимпиады летом 2021 года.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах также заявил, что организация не планирует отменять Олимпийские игры в Токио.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в этом году с 24 июля по 9 августа. Их перенесли на лето 2021 года. Однако Олимпиада сохранит прежнее название "Токио-2020", в первую очередь по финансовым соображениям.