Хабаровский журналист за неделю оштрафован на 395 тысяч рублей

В Хабаровске суд вновь оштрафовал на 150 тысяч рублей журналиста независимого регионального издания "Арсеньевские вести" Дмитрия Тимошенко, который освещает протесты в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

Общая сумма штрафов за задержания на протестах, которые были выписаны ему с 16 января, составила 395 500 рублей. Кроме того, несколько суток он провел под арестом. Каждый раз его обвиняли в нарушениях при проведении митингов, при том, что сотрудник СМИ не участвовал в акциях, а лишь освещал их.

Полиция в первый раз задержала Тимошенко 16 января, когда он шёл домой после акции протеста жителей города, которые вышли в поддержку бывшего губернатора. Журналист уже снял с себя жилет "ПРЕССА", в котором он освещал событие.

Несколько дней Тимошенко провел в изоляторе временного содержания. При этом он отец-одиночка, и у него на иждивении находится ребёнок, сообщило в телеграм-канале издание SOTA.

Суды проходили практически в ежедневном режиме, а после заседания журналиста вновь задерживали, объясняя это новым протоколом о нарушении. В итоге его обязали заплатить 6 штрафов. Их размер составил от 500 до 150 000 тысяч рублей. Каждый раз суд не принимал довод о том, что Тимошенко журналист, освещающий протесты, а не участник акций.

Тимошенко уверен, что преследование связано с его профессиональной деятельностью.