СМИ сообщили о возможной причине авиакатастрофы в Индонезии

Следствие по делу о гибели пассажирского Boeing в Индонезии 9 января изучает версию о том, что одной из причин катастрофы могли стать проблемы с системой автомата тяги, которая в автоматическом режиме контролирует работу двигателей.

В Национальном комитете по безопасности на транспорте агентству Reuters сообщили, что после одного из полётов за пару дней до крушения в техническом журнале механикам была оставлена запись о неисправности в системе тяги у разбившегося впоследствии Boeing 737-500. "Но мы не знаем, какая конкретно это была проблема", - добавил собеседник Reuters.

Газета the Wall Street Journal в четверг, со ссылкой на источники, близкие к следствию, также написала о не функционировавшей должным образом системе тяги на одном из двигателей. Источники ссылались на данные с найденного на месте трагедии бортового самописца, который фиксирует условия полёта.

Предполагается, что пилоты не отключили неисправную систему, чтобы перейти в ручное управление, как нужно сделать по инструкции. Вместо этого они пытались восстановить ее функционирование, и это могло привести к дисбалансу в нагрузке на двигатели и усложнить управление самолетом.

Boeing компании Sriwijaya Air упал в Японское море, спустя примерно четыре минуты после вылета из Джакарты. На борту находились 62 человека. Никто из пассажиров и шести членов экипажа не выжил. Все они были гражданами Индонезии.

Официальный предварительный отчёт о причинах произошедшего должен быть опубликован в течение 30 дней с момента крушения.