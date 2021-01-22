Фирма-подрядчик на своём сайте "проговорилась" о "дворце Путина"

Московская компания ООО "Аэрокомплекс", которая занимается оснащением аэропортов наземным оборудованием, на своём сайте утверждает, что оказывала услуги, в частности, на вертолётных площадках резиденций президента России "Бочаров ручей", "Ново-Огарёво" и "Прасковеевка". Издание "Открытые медиа", которое обнаружило это, отмечает, что тем самым компанию "Аэрокомплекс" "нечаянно подтвердила" информацию из расследования Алексея Навального и ФБК о том, что президент Владимир Путин имеет отношение к объекту под Геленджиком (в расследовании он назван "дворцом Путина").

Прасковеевка - это село под Геленджиком, ближайший населённый пункт к "дворцу Путина". Каких-либо официальных резиденций президента в Прасковеевке нет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предложил "Открытым медиа" адресовать вопросы компании, вновь сказал, что Путин не имеет отношения к дворцу. Директор "Авиакомплекса" сказал журналистам, что вся необходимая информация представлена на сайте.

На территории, прилегающей к "дворцу Путина", действительно расположена вертолётная площадка. В документах Росавиации она называется "Пансионат Прасковеевка", причём отмечается, что её работа после достройки в 2014 году была официально приостановлена. Над территорией расположена бесполётная зона URP116, закрытая для воздушных судов всех классов.

Когда вертолётная площадка не работала, высокопоставленные посетители добирались до резиденции по морю, утверждает один из экологов, проникавший на территорию дворца и попросивший не называть его имя из соображений безопасности - пишут "Открытые медиа". По данным сервиса MarineTraffic, несколько судов действительно подходили вплотную к причалу у мыса Идокопас в 2018—2020 годах, при том что для обычных судов проход рядом с "дворцом Путина" закрыт.