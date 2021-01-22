Сценарий Навального и сценарий Кремля

Это как грузовик в триллере. Не увернуться. ФСИН анонсирует реальный срок для Навального, находящегося в Германии. Гарантированно обещает задержание и арест. Он все равно прилетает, как тоже обещал. Его сажают, как опять же обещали. Он призывает выйти на улицы. Трудно было представить что не призовет. Трудно представить, что власть не могла предвидеть, что он призовет. Какой план она приготовила в ответ на план Навального? Можно ли заранее спрогнозировать, как будут развиваться дальнейшие события, особенно с учетом того, что у Рейтера появилась информация, что Навальному дадут большой реальный срок, вплоть до 10 лет по совокупности двух уголовных дел? Может ли такая информация существовать в природе? Если да, кто заинтересован в ее распространении? В обсуждении участвуют: аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников, политолог Иосиф Дискин, политик Константин Янкаускас. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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