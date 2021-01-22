Минск не сможет принять чемпионат мира по пятиборью

Минск потерял право проведения чемпионата мира по современному пятиборью. Об этом сообщил Международный союз современного пятиборья. Как отмечается в заявлении, исполком турнира принял такое решение из-за нестабильной ситуации в белорусской столице. Кроме того, у организаторов были опасения, что некоторые страны могли отказаться от участия в чемпионате.

Соревнования должны были пройти с 7 по 13 июня и стать квалификационными к Олимпиаде. Даты турнира не меняются. О новом месте проведения чемпионата объявят позднее.

Ранее из Минска был перенесён чемпионат мира по хоккею. Международная федерация хоккея обосновала своё решение соображениями безопасности.

С 9 августа прошлого года в Минске и других белорусских городах продолжаются массовые акции протеста граждан, не согласных с итогами президентских выборов. Победителем на них был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Многие участники протестов подверглись арестам, избиениям и пыткам.