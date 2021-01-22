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В Петербурге задержали активиста, собиравшегося спеть "Перемен!"

Задержание Вадима Казака в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала лидера движения "Освободим Петербург" Вадима Казака. Он собирался спеть песню "Перемен!" группы "Кино" у торгового центра "Галерея". Об этом сообщает Север.Реалии.

Казак собирался спеть песню с оригинальным припевом, поменяв только текст куплетов "на злобу дня". В качестве визуального сопровождения активист использовал плакаты со строками песни. Сотрудники полиции дежурили у торгового центра задолго до начала акции.

Вадим Казак неоднократно устраивал протестные перфомансы в Санкт-Петербурге. Последний прошёл в 2019 году, когда у колоннады Гостиного двора он сковал руки цепью, а под ноги положил строительный пакет с надписью "мука подкидная", имея в виду практику подбрасывания наркотиков сотрудниками правоохранительных органов.

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