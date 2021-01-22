В Центральноафриканской республике введён режим ЧС

В Центральноафриканской республике (ЦАР) введён режим чрезвычайной ситуации в связи с наступлением группировок повстанцев на столицу страны Банги. Армия и миротворческие силы ООН пытаются остановить мятежников, сообщает Би-би-си.

Правительство ЦАР заявило, что режим будет действовать 15 дней. В течение этого времени военнослужащие смогут проводить аресты без санкций суда.

Группировки не согласны с результатами президентских выборов, победителем на которых был признан Фостен-Арканж Туадера. Власти страны обвиняют в эскалации насилия бывшего главу государства Франсуа Бозизе.

В ЦАР присутствуют несколько сотен российских военных инструкторов. Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве между Россией и ЦАР было подписано в августе 2018 года.

Центральноафриканская республика неоднократно упоминалась в контексте деятельности близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина и так называемой "ЧВК Вагнера", которую с ним связывают. Бойцы ЧВК, как утверждалось в журналистских расследованиях, выполняют различные задачи, в том числе по охране президента Туадере.