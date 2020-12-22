Сердце тьмы. Зачем воюют и что ещё делают россияне в ЦАР

Последние новости о вооруженном мятеже незадолго до президентских выборов в Центральноафриканской Республике вряд ли бы привлекли к себе столько мирового внимания, если бы в этой стране уже давно не находились военные из России. Они поддерживают правящие власти и, конечно, в подавляющем большинстве случаев действуют неофициально, "без погон", под флагом частных военных компаний, в первую очередь так называемой "ЧВК Вагнера". Сейчас Москва отрицает все вызвавшие ажиотаж сообщения о новой переброске своих подразделений в ЦАР. Однако, конечно, они там все-таки есть, они воюют – и, возможно, терпят поражение.

В понедельник, 21 декабря, власти Центральноафриканской Республики сообщили ряду иностранных изданий, что, в соответствии с двусторонними соглашениями в сфере безопасности, Россия и африканское государство Руанда направили к ним дополнительно "несколько сотен военнослужащих и тяжелое вооружение". Это связано с усилившимися в последние недели боями между правительственными силами и объединившимися подразделениями разнообразных повстанцев, составившими коалицию, чтобы не допустить переизбрания на второй срок действующего президента Фостена-Арканжа Туадера. Выборы в ЦАР намечены на 27 декабря.

Причем входят в этот противостоящий официальному Банги союз якобы ранее непримиримые противники – от местных джихадистов (в основном из бывшей печально известной группировки "Селека") до бойцов отрядов христианского ополчения. Они теперь выступают на стороне вновь рвущегося к власти бывшего президента (фактически диктатора) Франсуа Бозизе, ими же и свергнутого в 2013 году.

По последним данным, повстанцы захватили стратегически важный город Мбаики, расположенный к юго-западу от столицы, разгромив силы правительственной армии ЦАР, которую поддерживают наемники из российской "ЧВК Вагнера", и наступают дальше.

Твит с заголовком из местной прессы: "Идут ожесточенные столкновения между российскими наемниками и повстанцами в городе Мбаики":

Следующий твит со ссылкой на то же издание: "Возобновление боев в Мбаики после прибытия российских подкреплений":

На пути из Мбаики в столицу Банги находится, по имеющимся сведениям, одна из главных баз российских наемников – в полузаброшенном дворце в поместье "Беренго", когда-то являвшемся одной из резиденций бывшего центральноафриканского диктатора-каннибала, императора Жана-Беделя Бокассы.

Кстати, Франсуа Бозизе, на стороне которого теперь выступили повстанцы, Бокассу практически боготворит. В 2010 году Бозизе, будучи президентом, подписал указ о полной реабилитации Бокассы, которого он называет "великим гуманистом" и "сыном нации, признанным всеми в качестве великого строителя": "Я хочу говорить о Бокассе. Он построил страну, а мы разрушили все, что он построил".

Именно поместье "Беренго" и город Мбаики летом 2018 года планировали посетить, в числе прочих мест, убитые вскоре в ЦАР российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, надеявшиеся снять здесь фильм о "ЧВК Вагнера" и активности в этой стране стоящих за ней структур российского бизнесмена Евгения Пригожина.

На этой карте красным флажком отмечено поместье "Беренго". К юго-западу - город Мбаики, на северо-востоке - столица ЦАР Банги.

В последние пару лет Евгений Пригожин, как утверждают западные СМИ и некоторые разведслужбы, стремится распространить влияние Кремля на всю Африку, и его люди (от наемников до политтехнологов) работают уже, как минимум, в 15 африканских государствах, в первую очередь в ЦАР, Северном Судане и Ливии, а также и в Южном Судане, на Мадагаскаре, в Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Зимбабве и Демократической Республике Конго.

Президент России Владимир Путин, очевидно, обратил внимание на Африку как на богатый ресурсами регион, получение влияния в котором могло бы частично компенсировать недостаток финансовых и иных ресурсов в глобальном соревновании России с Западом. Речь идет, в частности, о добыче в африканских странах полезных ископаемых и поставке туда российского оружия. В конце 2019 года в России с помпой прошел первый саммит "Россия – Африка", с участием лидеров примерно 50 африканских стран.

Год назад журналисты ВВС писали о том, что у Москвы есть немалые шансы добиться полной легализации оборота алмазов в Центральноафриканской Республике – одной из самых проблемных стран мира, где большинство добытых алмазов считаются "кровавыми". Об этом тогда говорил Алексей Моисеев, замминистра финансов России и по совместительству член наблюдательного совета "Алросы", главного российского производителя алмазов. Однако очень многому помешала сперва эпидемия COVID-19, а теперь и вновь крайне обострившаяся в ЦАР военно-политическая обстановка.

Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве между Россией и ЦАР было подписано в августе 2018 года. После этого вблизи города Мбаики и был создан центр тренировки центральноафриканских военных: российские инструкторы учат их обращению с оружием и методам ведения боя. Начальник Генштаба армии ЦАР даже приезжал на учебу в Россию, а обеспечение безопасности президента Фостена-Арканжа Туадера было целиком доверено российским инструкторам и бойцам российских ЧВК.

Скан (из Фейсбука): Двустороннее соглашение ЦАР "по обеспечению безопасности выборов с Руандийской Республикой и Россией":

Вечером 21 декабря посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил РИА Новости, что в Центральноафриканской Республике почти нет никаких российских военных: "Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России. Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. Ещё 14 российских офицеров служат здесь в составе миротворческой миссии ООН".

Титоренко добавил, что, по его мнению, никакой попытки государственного переворота в ЦАР не было, так как мятежники не дошли до столицы. По его словам, экс-президент Бозизе вопреки решению Конституционного суда страны, не позволившего ему баллотироваться вновь, начал встречаться с оппозиционными лидерами и лидерами вооруженных группировок и "подталкивать население к бунту".

Министерство обороны Руанды вечером 21 декабря полностью подтвердило заявления властей ЦАР об участии руандийских военных в боях с повстанцами вблизи Банги, в то время как Минобороны России пока эту информацию никак не комментирует. В тоже время Кремль выразил "серьезную обеспокоенность" ситуацией Центральноафриканской Республике.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Россия "не посылает войска" в ЦАР, но при этом отметил, что Россия "готова помочь в обеспечении безопасности и единства страны", и напомнил, что в этом государстве действительно находятся российские военные инструкторы. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что власти России внимательно наблюдают за развитием "этой очень тревожной ситуации".

Как сообщает ВВС, один из их источников, близкий к миссии ООН в ЦАР и попросивший об анонимности, утверждает, что "новые российские военные" (без уточнений, кто именно) действительно прибыли в Банги утром 20 декабря спецрейсом. Он отметил, что "россиян в столице сейчас значительно больше, чем обычно", и что расквартированы они в бывшем поместье императора Бокассы к юго-западу от Банги.

По данным ООН, с 2012 года, когда весьма запутанный вооруженный конфликт в ЦАР вступил в очередную острую фазу и к тому же приобрел религиозный окрас (кровавого противостояния местных и пришлых мусульман и христиан), здесь погибли более 7 тысяч гражданских лиц, и не менее миллиона стали беженцами. Более 60 процентов всей территории Центральноафриканской Республики все это время контролировали различные повстанческие группировки.

21 декабря ЕС, Франция, США, Россия и Всемирный банк в совместном коммюнике призвали наступающих на столицу Банги мятежников и их лидера Франсуа Бозизе (по последним данным, все еще находящегося в изгнании в западноафриканском государстве Бенин) сложить оружие.