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"ОМОН, иди домой!"

"ОМОН, иди домой!"
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"ОМОН, иди домой!"

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Предложенная штабом Навального в Петербурге Сенатская площадь как место сбора протестующих в ночь на субботу была полностью перекрыта. Собравшихся заранее журналистов задерживали прямо в жилетах и с пресс-картами за час до акции и развозили в отдаленные отделы "для проверки". Белый счетчик" насчитал около 20 тысяч протестующих. С Сенатской люди отправились на Невский, далее на Марсово поле, затем на площадь Восстания, оттуда дошли до Гостиного двора. Все перемещения участников акции сопровождались задержаниями. По сообщению "ОВД-инфо", 23 января в Петербурге были задержаны 374 человека.

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