Поверх барьеров с Иваном Толстым. Чудо на Волхонке

В первой части - история подпольной рукописи о строительстве и разрушении Храма Христа Спасителя. Автор, Александр Горянин, в 80-е годы тайно переслал рукопись на Запад. Книга была издана под женским псевдонимом. Во второй половине - записки Марины Ефимовой "Дом родной", окончание.
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