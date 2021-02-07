Поверх барьеров с Иваном Толстым. Чудо на Волхонке

В первой части - история подпольной рукописи о строительстве и разрушении Храма Христа Спасителя. Автор, Александр Горянин, в 80-е годы тайно переслал рукопись на Запад. Книга была издана под женским псевдонимом. Во второй половине - записки Марины Ефимовой "Дом родной", окончание.