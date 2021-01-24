СК после акции протеста в Москве возбудил уголовные дела

Следственный комитет России вечером в субботу заявил о возбуждении нескольких уголовных дел по итогам массовой акции протеста в Москве в поддержку находящегося под стражей оппозиционера Алексея Навального.

Дела возбуждены по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Какие-либо имена подозреваемых не называются, не сообщается и о задержаниях.

По данным Следственного комитета, во время стычек на Сретенском бульваре был избит сотрудник Росгвардии, на Пушкинской площади - сотрудник ОМОНа, а на Цветном бульваре группа людей напала на автомобиль, используемый, по данным СМИ, ФСБ, в результате чего пострадал водитель - как утверждается, в лицо ему распылили слезоточивый газ.

По статье о "массовых беспорядках", в отличие от предыдущего крупного протеста в Москве летом 2019 года, дело не возбуждено. При этом Следственный комитет заявил, что продолжает изучать фото и видео с акции.

Акция протеста, на которую, по разным данным, собрались от 20 до 40 тысяч человек, по большей части носила мирный характер. В ряде мест, однако, произошли стычки между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов. Несколько человек получили травмы.

По данным ОВД-Инфо, в Москве были задержаны более 1200 участников акции протеста.

Внимание пользователей соцсетей и СМИ привлёк инцидент в Санкт-Петербурге, где сотрудник правоохранительных органов ударил ногой женщину. Она упала, ударившись затылком об асфальт. Видео опубликовало издание Фонтанка.ру.

По данным издания Baza, врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга. По данным Baza, это 54-летняя петербурженка Маргарита Юдина. Она без сознания в реанимации - пишет издание.

При этом директор НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский сказал "Подъему", что "она чувствует себя великолепно", у Юдиной "легкая травма головы" и "вообще никаких проблем" - пишет Север.Реалии.

Управление МВД по Петербургу заявило, что проводит проверку. О проверке в связи с действиями полиции сообщила и прокуратура.