Женщина, которую полицейский ударил ногой в живот - в реанимации

Жительница Санкт-Петербурга, которую в субботу ударил ногой в живот сотрудник правоохранительных органов, находится в реанимации. Это подтвердили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

"Она в находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжёлое. Перевода на терапию не было", - сообщили в НИИ скорой помощи.

Ранее в СМИ появлялись противоречивые сообщения о состоянии здоровья пострадавшей. Baza писала, что она в реанимации с черепно-мозговой травмой, а издание "Подъём" приводило слова директора НИИ имени Джанелидзе Вадима Мануковского о том, что она "чувствует себя великолепно" и получила только лёгкую травму.

По данным Baza, пострадавшая - 54-летняя Маргарита Юдина. Видео нападения на неё первым опубликовало издание "Фонтанка". Женщина поинтересовалась у сотрудников правоохранительных органов, тащивших задержанного на несогласованной акции протеста, за что его задержали, и получила удар сапогом в живот. Она упала и ударилась затылком об асфальт.

Прокуратура и МВД заявили, что проведут проверку случившегося. Личность сотрудника правоохранительных органов пока не установлена. Также неясно, из какого он ведомства.

В Москве и Петербурге акции протеста, участники которых призывали освободить оппозиционера Алексея Навального, в ряде мест сопровождались стычками с полицией. Как сообщил в воскресенье московский департамент здравоохранения, в приёмные отделения больниц были доставлены 29 человек, однако никому из них госпитализация не потребовалась. Всего сообщается о порядка 60 пострадавших, среди которых были и сотрудники правоохранительных органов.