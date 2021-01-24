Лидер германской партии призвал "заморозить" "Северный поток – 2"

Лидер германской Свободной демократической партии Кристиан Линднер призвал к мораторию на достройку газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию по дну Балтийского моря – в связи с нарушениями прав человека в России.

Интервью Линднера журналу Der Spiegel цитирует "Немецкая волна". По словам главы либеральной партии, "пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела как обычно". Линднер подчеркнул, что Германии не следует принципиально отказываться от проекта, но она должна объявить мораторий на его достройку в ожидании реакции российских властей. Политик также указал на то, что для запуска газопровода необходимо получить от Москвы гарантии энергетической безопасности, в том числе и для Украины. "Если Москва перекроет Украине газовый кран, то это должно автоматически иметь последствия для поставок газа по "Северному потоку – 2". Это исключит попытки одностороннего шантажа со стороны Москвы, в то же время мы сохраним важное сотрудничество в сфере энергетики", – приводит "Немецкая волна" слова Линднера.

В Германии продолжаются дискуссии о целесообразности достройки газопровода, который готов уже более чем на 90 процентов, – в связи с угрозой санкций США, а также внутренней и внешней политикой Москвы. Против "Северного потока – 2" выступает партия Зелёных – она, как и Свободная демократическая партия, находится в оппозиции. Партии правящей коалиции официально поддерживают проект, утверждая, что ситуация, в частности, вокруг Алексея Навального не должна сказаться на его реализации. Однако голоса против его реализации звучат всё громче.

СМИ ранее сообщали, что в окружении нового президента США Джо Байдена обсуждается возможность предложить Германии заморозить проект в обмен на заморозку санкций против него и провести дискуссии об энергетической безопасности Европы, по итогам которых прийти к согласию относительно дальнейшей судьбы проекта. Соединённые Штаты неоднократно ранее заявляли, что хотят сорвать достройку газопровода при помощи санкций. Недавно были введены первые санкции, которые коснулись российских судов и компаний, участвующих в строительстве. Германия возражала против санкций, поддержанных прежней администрацией Дональда Трампа. Джо Байден также выступает против газопровода, в то же время он неоднократно заявлял о намерении вернуться к союзническим отношениям с Германией и решать вопросы с ней путём диалога.

США и ряд стран ЕС выступают против "Северного потока – 2", утверждая, что он усилит зависимость Европы от газовых поставок из России, что может стать орудием шантажа в руках Москвы.