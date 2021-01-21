Speigel: Европарламент потребует остановки "Северного потока-2"

Европарламент потребует от Европейского союза остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" и ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте Алексея Навального. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на проект резолюции, который будет вынесен на голосование 21 января.

По мнению авторов документа, также должны быть приняты ограничительные меры в отношении ответственных за нападения на оппозиционеров, "российских олигархов" и "членов ближайшего окружения президента Путина", а также "пропагандистов СМИ". Санкции могут включать замораживание их активов, которые находятся в ЕС, и запрет на въезд.

Ранее США ввели санкции против участника "Северного потока - 2" российского трубоукладчика "Фортуна", который в декабре помог возобновить строительство газопровода в водах Германии. До этого работы не велись почти год – из-за угрозы санкций. В свою очередь 19 января "Газпром" предупредил инвесторов о возможности заморозки проекта. За день до этого Германия приостановила разрешение на строительство трубопровода в своих территориальных водах в связи с жалобами местных экологов.

После ареста Алексея Навального его соратник Владимир Ашурков опубликовал список людей, против которых, по мнению оппозиционного политика , западные страны должны ввести санкции. В списке восемь человек, в том числе - бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов; глава ВТБ Андрей Костин, топ-менеджер банка, сын главы ФСБ Александра Бортникова - Денис Бортников; глава ВЭБ Игорь Шувалов; телеведущий Владимир Соловьев.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению,но являются политическим ориентиром для государств, входящих в Евросоюз. Санкции в ЕС вводятся решением всех входящих в него 27 стран.

