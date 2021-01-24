Одному из авторов "Бессмертного полка" сломали руку при задержании

В Петербурге во время акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января один из основателей движения "Бессмертный полк", бывший журналист томской телекомпании ТВ2 Сергей Колотовкин получил перелом руки. Об этом он написал в своём фейсбуке.
"Тихо надеялся на вывих, но там нехороший перелом, гипсом не обойтись, предстоят операции. Не делайте, пожалуйста, из меня героя и борца с режимом – я человек мирный. Но не терпила. Чего и всем желаю", – написал Колотовкин.
Ранее его друг Игорь Дмитриев сообщил ТВ2 о задержании Колотовкина: "Сергея задержали возле метро. Он снимал на телефон, как в Петербурге полицейские винтили подростков, задержали и его. При задержании выдернули плечо".
"Бессмертный полк" – акция в День Победы 9 мая, участники которой несут портреты своих воевавших родственников. Идею акции придумали журналисты томской телекомпании ТВ2. Впоследствии она приобрела всероссийский характер, а в последние годы фактически перешла под контроль государства.
В Петербурге и других регионах России в воскресенье начались суды над участниками прошедших 23 января несогласованных массовых акций протеста в поддержку Алексея Навального. По данным "ОВД-Инфо", по всей России задержали около 3,5 тысяч человек.
В Петербурге суд назначил 6 суток административного ареста главе городского штаба Навального Ирине Фатьяновой и 7 суток - муниципальному депутату Денису Луговскому.
В Омске суд арестовал на семь суток координатора регионального штаба Навального Ольгу Картавцеву за организацию публичного мероприятия, сообщает корреспондент Сибирь.Реалии.
Суд Омска также арестовал на 15 суток активиста Романа Ричарда Кинга за призывы прийти на акцию 23 января, которые Кинг разместил в телеграме. Судья объяснил решение тем, что такое наказание будет примером для других, сообщает штаб Навального в Омске в телеграм-канале.
Суд Кемерова арестовал на семь суток координатора регионального штаба Навального Станислава Калиниченко.
В Новосибирске ранее на 28 суток арестован глава местного штаба Навального и депутат городского заксобрания Сергей Бойко.
Главу штаба оппозиционного политика в Томске Ксению Фадееву оштрафовали, сообщил телеграм-канал TOMSKPOLIT. Её коллегу из Красноярска Анастасию Корсакову арестовали на восемь суток.
В Пскове суд арестовал руководителя штаба Навального Алексея Дорожкина на пять суток.
В Новгородской области адвоката и мать четверых несовершеннолетних детей Ирину Дмитриеву задержали во время одиночного пикета в поддержку Алексея Навального в поселке Парфино. На акцию она пришла в макияже Джокера. Полиция обвинила её в организации несогласованной акции.
Суды продолжаются. В Москве, по ряду сообщений, большую часть задержанных будут судить в понедельник.
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