Одному из авторов "Бессмертного полка" сломали руку при задержании

В Петербурге во время акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января один из основателей движения "Бессмертный полк", бывший журналист томской телекомпании ТВ2 Сергей Колотовкин получил перелом руки. Об этом он написал в своём фейсбуке.​

"Тихо надеялся на вывих, но там нехороший перелом, гипсом не обойтись, предстоят операции. Не делайте, пожалуйста, из меня героя и борца с режимом – я человек мирный. Но не терпила. Чего и всем желаю", – написал Колотовкин.

Ранее его друг Игорь Дмитриев сообщил ТВ2 о задержании Колотовкина: "Сергея задержали возле метро. Он снимал на телефон, как в Петербурге полицейские винтили подростков, задержали и его. При задержании выдернули плечо".

"Бессмертный полк" – акция в День Победы 9 мая, участники которой несут портреты своих воевавших родственников. Идею акции придумали журналисты томской телекомпании ТВ2. Впоследствии она приобрела всероссийский характер, а в последние годы фактически перешла под контроль государства.

В Петербурге и других регионах России в воскресенье начались суды над участниками прошедших 23 января несогласованных массовых акций протеста в поддержку Алексея Навального. По данным "ОВД-Инфо", по всей России задержали около 3,5 тысяч человек.

В Петербурге суд назначил 6 суток административного ареста главе городского штаба Навального Ирине Фатьяновой и 7 суток - муниципальному депутату Денису Луговскому.

В Омске суд арестовал на семь суток координатора регионального штаба Навального Ольгу Картавцеву за организацию публичного мероприятия, сообщает корреспондент Сибирь.Реалии.​

Суд Омска также арестовал на 15 суток активиста Романа Ричарда Кинга за призывы прийти на акцию 23 января, которые Кинг разместил в телеграме. Судья объяснил решение тем, что такое наказание будет примером для других, сообщает штаб Навального в Омске в телеграм-канале.

Суд Кемерова арестовал на семь суток координатора регионального штаба Навального Станислава Калиниченко​.

В Новосибирске ранее на 28 суток арестован глава местного штаба Навального и депутат городского заксобрания Сергей Бойко.

Главу штаба оппозиционного политика в Томске Ксению Фадееву оштрафовали, сообщил телеграм-канал TOMSKPOLIT. Её коллегу из Красноярска Анастасию Корсакову арестовали на восемь суток.

В Пскове суд арестовал руководителя штаба Навального Алексея Дорожкина на пять суток.

В Новгородской области адвоката и мать четверых несовершеннолетних детей Ирину Дмитриеву задержали во время одиночного пикета в поддержку Алексея Навального в поселке Парфино. На акцию она пришла в макияже Джокера. Полиция обвинила её в организации несогласованной акции.

Суды продолжаются. В Москве, по ряду сообщений, большую часть задержанных будут судить в понедельник.