"Люди стали злее". Блогеры обсуждают субботние протесты

В воскресенье в России прошли самые массовые протесты за последние годы, а возможно, и с начала 21-го века.

То, что эти протесты не будут обычными, стало понятно ещё до их начала.

Марат Гельман

Это не политика. Это акция христианская по сути. Если сегодня не возвысить голос, они его просто гарантированно убьют.

Ps не знаю уместно ли в такой момент «опять о себе любимом», но я буквально недавно давал себе зарок не участвовать в политических акциях. Ну типа сплошное разочарование. Работа и семья мне приносят радость каждый день. А тут только нервы и надрыв. Короче, дал зарок. Но власти перевели это в чисто нравственную плоскость. Ну то есть понятно, ни во что сегодня протесты не перерастут. Но если власти в связи с этим будут осторожнее травить своих оппонентов – значит протест буквально Богу угоден. Акт милосердия

Борислав Козловский

Немного бьюсь головой об стол весь день, когда накануне митингов 23 января в комментах у друзей обсуждают, хороший или плохой президент будет Навальный.

Не слишком ли он похож на раннего Ельцина? справится ли он с управлением страной? не портит ли его дружба с Ройзманом?

Друзья! вы охренели.

23-го в календаре нет выборов. От вас никто не ждет ответа на вопрос, кого вы хотите видеть следующим президентом. Вопрос, на который надо постараться ответить: можно ли теперь делать с вами всё. Вообще всё. С любым из вас.

Спросите себя: что мешает Путину и его ментам за один день разом решить вопрос со всеми неправильными СМИ типа “Медиазоны”? Всеми чуваками из “Диссернета”? Всеми [дерзкими] муниципальными депутатами? Просто прислать к каждому крепких ребят, которые забьют их у подъезда арматурой?

Исключительно идея, что у этого будут какие-нибудь негативные последствия. Волнения, значит, международная реакция.

Арест Навального дает оценку сверху для этих издержек. Это оппозиционер с самой большой аудиторией, которая не снилась ни одному муниципальному депутату и лучшим журналистам “Медиазоны”.

Если можно его нагибать и мучить, и это никого ни к каким действиям не подтолкнет – значит, по поводу всех остальных вы тем более утретесь и продолжите жить как обычно.

Маша Слоним

"Страшно, но надо выходить. Если не выходить, еще страшнее будет!" – молодой человек на митинге в Петербурге в эфире Дождя.

В Москве, по неофициальным данным, на улицы вышло 20–40 тысяч человек – вроде бы ничего необычного, несколько раз выходило существенно больше. Но в протестах на этот раз участвовала не только Москва – люди собрались на митинги в поддержку арестованного Алексея Навального более чем в сотне российских городов, и не по нескольку десятков человек, как раньше, а сотнями и тысячами. К тому же эти протесты не были санкционированными, и по численности несанкционированных митингов даже Москва, вероятно, поставила рекорд.

Александр Морозов

Мы под сильным впечатлением того, что сегодня произошло в России. В первую очередь, из-за кадров из тех городов, где протесты собирали обычно 10-20 человек у какого-нибудь памятника. А сейчас мы видим сотни людей идущих маршем в Белгороде, Череповце, Братске, Ульяновске, Магнитогорске, мы видим митинги в Ижевске, в Сыктывкаре. Конкретное беззаконие в отношении Навального подняло какие-то нам неизвестные ранее силы в стране. Люди, которые вышли сегодня, выйдут и завтра. Опыт показал, что они найдут друг друга в районных и домовых чатах, примкнут к тем телеграм-каналам, которые рассказывают о том, что происходит в других городах. Это сейчас не остановится, а пойдет в рост.

Ещё до начала протестов в прокремлевских СМИ появились возмущенные высказывания о том, что оппозиция зовёт на улицы детей, подставляя их под удар. Оппозиция не оставила эти высказывания без ответа.

Люба Крутенко

История "дети и митинги" могла бы стать иллюстрацией для методички про насильственные отношения:

Государство: родители, не пускайте детей на митинги!

Дети и родители: почему?

Государство: потому что мы бьем и сажаем людей за митинги. Вы что, хотите, чтобы мы избили или посадили вашего ребенка?

Активисты: просто перестаньте бить и сажать мирных людей, и присутствие детей на митингах перестанет быть проблемой.

Государство: не поддавайтесь на манипуляции провокаторов!

Евгений Казачков

– Как вы смеете вести детей под наши дубинки?!

– Никто никуда не зовёт детей.

– Но вы их не останавливаете! Это безответственно. Вы же знаете, что мы жестокие и нам плевать на закон.

Андрей Кураев

На этой неделе в двух семьях я видел двух девочек-подростков, которые были намерены выйти на площадь 23 января. Происки госдепа? Скорее дело в другом: дети слышат многолетнее бессильное ворчание родителей в адрес власти (поводов для этого она дает массу – от постоянного повышения цен на бензин до повышения пенсионного возраста). И тут вдруг появилась возможность поступить не по воле вечно молчащих родителей, то есть резко повзрослеть в своих собственных глазах.



Высказалась и официальная российская защитница прав детей Анна Кузнецова.

Ей не поверили.

Кристина Маллакина

Давайте, чтобы это не было провокацией, свои слова не фоткой личной подтверждайте, а фото той живой цепи.

Кирилл Рогов

Уполномоченная по правам детей, кстати, не обязательно должна быть ученицей Геббельса и лгать о том, чего она не видела и не могла видеть, в целях разжигания ненависти.

Те, кто присутствовал на митингах, большого количества детей на них не заметили.

Марина Давыдова

Свидетельствую: за те два с половиной часа, что я провела на Пушкинской площади, обсуждая с друзьями последние театральные премьеры, я не видела здесь ни пресловутых детей, ни даже подростков.

Видела множество взрослых людей самых разных возрастов.

Видела немало машин, которые, проезжая мимо Пушкинской площади, поддерживали собравшихся звуками клаксонов.

Видела небольшую группу прилепинцев в фиолетовых шарфиках, которые поприветствовали омоновцев аплодисментами и быстро разошлись: видимо, по тарифу аплодисменты должны были длиться недолго.

И видела толпы совершеннолетней молодежи. Последняя произвела на меня сильное впечатление своей трогательной любовью к ершикам для унитазов.

Статистика тоже говорит, что детей было меньшинство.

Митинг стал новым поводом поговорить о том, что власть исчерпала позитивную повестку.

Аркадий Макаркин

Главная проблема власти – все меньшая в связи со сменой поколений эффективность апелляции к разного рода страхам, как советского, так и постсоветского происхождения.

Что если выйдешь на улицу не в то время и не в том месте, то сломаешь себе жизнь.

Что если раскачивать лодку, то вернутся страшные 90-е.

Что если соблюдать нормы, записанные во второй главе Конституции, то можно потерять страну.

Что если будет много свобод, то детей принудительно отправят на гей-парады, а вместо обычных браков будут однополые.

Что если много протестовать, то будет как в расколотой Америке, где уже идет гражданская война между Окасио-Кортес и Пауэлл с кракеном (обычный пользователь социальных сетей на это может вопросить: «Кто все эти люди»).

Апелляция к страхам действенна, когда актуальна травма 90-х. Но прошло уже двадцать лет (столько же, сколько между двумя мировыми войнами, больше, чем все правление Брежнева). Новое поколение подросло не только в Москве, но и в регионах, что сглаживает разрыв между столицей (или даже пределами Садового кольца) и остальной Россией, который был во времена Болотной и Сахарова. Реальной позитивной повестки для этого поколения власть предложить не может, коммуникации с ним не получается – а страхи все менее действенны.

Другая повторяющаяся не первый год тема – то, что у протестов нет лидеров и организаторов, они проходят стихийно. Кто-то этому рад, кто-то наоборот.

Александр Шмелев

Вернулся домой. Чуть ли не главное впечатление от увиденного: какую же все-таки чушь несли госпропагандисты и поддавшиеся на их уловки недалекие люди, все эти дни рассказывавшие нам о каких-то "призывах", "манипуляциях", "подготовке" и "координаторах"! Якобы, мол, за этими митингами стоят какие-то могучие "организаторы" с каким-то "планом". Некоторые, наиболее безумные, и вовсе про традиционный "Госдеп" чего-то пытались впаривать... :))

Если вам нужна иллюстрация к выражению попасть пальцем в небо – вот она. Лучше и не найти!

В реальности единственной проблемой сегодня было как раз-таки ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ каких-либо организаторов, координации и плана действий. В результате десятки тысяч людей бесцельно ходили туда-сюда по Тверской, прилегающим переулкам, Манежке и так далее, не понимая куда лучше двигаться и где собираться (да, у нас было общее заранее обозначенное место – Пушкинская – но она очень быстро оказалась заполнена протестующими под завязку с обеих сторон Тверской, и множество подходивших затем людей уже не понимали, куда им деться).

Был бы у нас, к примеру, хотя бы какой-нибудь телеграм-чат, типа белорусской Нехты, или какие-то организаторы, придумавшие заранее несколько планов и по ходу действия координирующие движение людей – насколько было бы легче! Но ничего подобного не было и в помине. Протест оказался чисто стихийным, низовым и горизонтальным (Штаб Навального обозначил тему, время и место, но не более того – тем более их и пересажали всех еще до начала).

С одной стороны, в этом его сила – сколько ни сажай превентивно потенциальных протестующих, всех не пересажаешь, на улицах все равно будут толпы. Но в этом и его слабость – поскольку оказавшиеся на улицах толпы не понимают, чего дальше делать, а опыта низовой мгновенной самоорганизации у нас, к сожалению, сильно меньше, чем у украинцев. Надо в общем подумать, что с этим делать....

Ну, а в остальном – впечатления скорее позитивные. Никто не боится, людей на улицах множество, протестующих поддерживают все – от водителей автобусов до продавцов в магазинах, проезжающие машины дружно гудят в знак приветствия, в общественном транспорте все только и говорят о митингах и смотрят видео оттуда, и так далее. В общем надежды на изгнание оккупантов в обозримом будущем все-таки есть, главное не сдаваться и не бояться

На этот раз не везде протесты проходили мирно.

Фактически все согласны, что вчерашний протест открыл новую страницу в истории России – протестов за последние годы было много, но подобных ещё не было, как и настолько жёстких и массовых задержаний.

Сергей Зенкин

Полтора часа на большой протестной акции – и ни одного знакомого лица. Как будто действительно выросло новое поколение борцов за свободу, а прежним, страшно далеким от народа, пора идти брюзжать на пенсии.

Кирилл Шулика

Протестов не было давно и поменялось многое. Кроме того, что нет уже никакой разницы с точки зрения численности между санкционированной и несакционированной акциями.

А так прошлый год прошел под знаком пандемии, и люди, обратите внимание, соблюдали санитарные ограничения. Поэтому последние протесты были давно, еще в 2019 году перед выборами в Мосгордуму, поэтому сравнивать придется с ними.

Численность в Москве, которую я лично наблюдал, примерно такая же, как в 2019 году. Может меньше, может больше, но незначительно. В регионах же людей стало больше и часто намного. Ну, это как раз объяснимо – регионы по сравнению с прошлыми годами за пандемию ощутимо обнищали, поэтому там протест был не только политическим, но и социальным.

Что касается школоты, то я видел в Москве то же, что было в 2019 году. Дай Бог, если 10%, а то и менее. Собственно, подтвердилось, что я говорил все эти дни – движуха в Тик-Токе была создана за бюджетные деньги, чтобы бороться с акциями, возбуждать уголовные дела и пугать потенциальных участников. По сути, они сеяли страх и не более того. И они продолжат, не сомневайтесь. Их главное оружие даже не ОМОН, а страх. Я помню, как в 1999 году перед выборами мэра Москвы штаб Кириенко организовал акцию "Страха нет", которая была ответом на взрывы жилых домов. Хорошая идея акции с таким лозунгом, несмотря на...

У власти не получилось сбить численность акций принятием кучи репрессивных законов. Не испугались. И понятно почему... Потому что раньше цапали и сажали без законодательных новаций, а теперь будут делать ровно то же самое, но с кучей новых законов.

В конце концов нужно не считать по головам, это довольно сложно на акции, где ОМОН всех отсекает друг от друга, а зарубить себе на носу, что больше, чем Навальный, не собирает никто. Даже Путин, если ему не свозят бюджетников. Это и есть та самая причина, по которой Навального не пускают на выборы, травят и сажают. Социологии при несвободном обществе быть не может, поэтому можно только косвенно понять степень поддержки. Вот выход людей под дубинки – это даже не очень и косвенный признак поддержки политика широкими массами.

Конечно, еще можно сравнивать с Белоруссией и это тоже весьма уместно. У белорусов учились и силовики, и протестующие. Когда говорят о технологиях Майдана, это из тех же кабинетов, что и про школоту, а вот белорусский опыт вполне используется.

Люди стали злее. В ОМОН летели снежки, протестующие пусть и робко, но пытались отбивать своих. И это, собственно, реакции на то, что силовики стали действовать более жестоко. Дубинками людям разбивали головы, некоторым попадало по лицу. То есть чем агрессивнее ОМОН, тем больше агрессии и у протестующих. Символично, что пока задержания были точечными, это где-то до 15.00 на Пушкинской площади, все было мирно настолько, насколько это вообще возможно. А как поступил приказ на зачистку площади, так сразу появилась ответная агрессия. Побитый членовоз или машина ФСБ с мигалкой – это как раз следствие агрессии, которая появилась у обоих сторон после приказа зачистить Пушкинскую. Многие уже говорят, что не боятся уголовных дел, это тоже следствие обнищания, все большему числу людей становится нечего терять.

Никаких грозных [запутинцев], то есть прилепинцев, нигде не было в количестве, на которое можно обратить внимание. А вот требование свободы Навальному было даже в Якутске при -51 по Цельсию.

Понятно, что акции будут продолжаться, потому что есть численность, которая создает много информационных поводов. Будут уголовные дела и нагнетание атмосферы страха. Будет белорусский опыт с двух сторон. Но это уже противостояние по принципу "или мы, или они". То есть или победит оппозиция и Навального выпустят, или его укатают на довольно зверские сроки, а потом начнут уже даже не точечные репрессии.

Год этот будет тяжелым и определяющим.

Да, а фильм про дворец Путина посмотрело уже 70 миллионов человек. А это нагоняет страх уже на тех, кто с оппозицией борется.

Кирилл Мартынов

Выводы про клуб 23 января, родившийся сегодня:

1) Впервые объединились маленькие города и столицы.

2) Люди протестовали против "такой жизни", а не просто за Навального, Навальный тем самым олицетворяет недовольство "общим ходом вещей" и всеми конкретными частностями.

3) Запущен белорусский сценарий: обществу и силовикам некуда отступать, у первого выбор стоит между борьбой и оскотиниванием, у вторых позади только Гаага.

4) Будет много уголовных дел за вовлечение несовершеннолетних и снежки, притом, что в тех городах, где полиция не выполнила приказ на "жесткий курс", все прошло цивилизованно.

5) Акция достигла программы-минимум, показав властям, что убивать Навального в тюрьме не стоит.

Григорий Охотин

Вечерние сумеречные кадры жести не должны затмить светлых – какое-то неимоверное кол-во людей вышли по всей стране, и это явно не предел. И это – надежда на то, что "свобода всем немедленно" становится возможной: не завтра и не послезавтра, а когда и если свое несогласие с несвободой мы все начнем высказывать все время и разными способами.

Но о сумерках. Цифра еще будет расти, но это уже рекорд за все вермя наблюдений ОВД-Инфо. Предыдущий рекорд был 12 июня 2017 года на акциях из-за фильма про уточек Медведева: тогда в 31 городе задержали 1769 человек, из них 866 – в Москве. Рекорд по Москве был 27 июля 2019 года – 1373 человека. Впереди – много тяжелой правовой и общественной работы по помощи задержанным и избитым: помните, что информация – защищает, а не одни только адвокаты.

Сумерки, безусловно, будут сгущаться – реалистично ожидать десятков самых разных уголовных дел по всей стране и десятков же арестов по различным статьям в Москве.

Можно ли с этим что-то сделать? Нужно! Репрессии перестают работать если проходят не в тишине – массовое к ним внимание, проявление солидарности – на улице, в судах, в соцсетях и во всех других местах и всеми известными способами – делают репрессии банально не выгодными.

Репрессии не работают, если вызывают не страх, а возмущение. Летом-осенью 2019 года удалось отбить самую на тот момент масштабную атаку силовиков – да, были посадки, но многих отпустили, а другим дали меньшие сроки. Тогда общество очень активно встало на защиту задержанных и арестованных, и это – подействовало. Увы, обычно общество быстро выдыхается – и всякий раз, как общественное внимание спадает, наступают настоящие сумерки. Только от нас зависит, когда и как они наступят в этот раз.

Илья Барабанов

Реакцией на сегодняшние митинги будет папка уголовных дел, конечно, но они показали несколько важных и неприятных для власти тенденций, как мне кажется.

Долгие годы считалось, что россияне не готовы выходить на несанкционированные акции протеста, опасаясь последующих за этим репрессий. Но государство за последние несколько лет так себя дискредитировало, что людям стало абсолютно все равно: есть от него какое-то разрешение на акцию или нет.

И в этом смысле абсолютно неважно: было сегодня в центре Москвы 15, 25 или 40 тысяч человек. В любом случае во времена Болотной такой масштабный несанкционированный протест представить себе было невозможно.

Потеряв уважение к государству, люди естественным образом теряют уважение и к его представителям. Отсюда такая готовность отбивать задержанных и драться с полицией. Протест ожидаемо радикализируется, что приведет к той самой новой папке уголовных дел. Но виноваты ли в этом люди или государство, которое их упорно не слышит и делает вид, что их нет? Конечно, с государства спрос тут куда выше, чем с людей.

Десять лет назад пропаганда очень любила играть на том, что простая Россия за власть, а на улицы выходят только зажравшиеся москвичи. И с этой точки зрения то, что происходило сегодня в Томске, Новосибирске, Екатеринбурге и Владивостоке – поважнее столичных протестов. Даже в нашей маленькой Дубне под сотню человек вышло, что стало вторым, кажется, митингом в истории города. А что в Москве и Питере власть не любят, мы все и так давно знаем.

Никакого конструктива со стороны власти и в этот раз, очевидно, не будет. Возбудят «Снежное дело», кидание снежка приравняют к метанию гранаты, примут еще пяток запрещающих что-нибудь законов, посадят несколько десятков человек. О том, что это не решение проблемы, а лишь толкание общества к дальнейшей радикализации, они догадаются сильно позже.

Символом неуважения к власти стал туалетный ёршик из расследования Навального про дворец Путина.

Максим Тихонов

Увидел новое поименование запутинцев – ёршики.

Мягко, ласково, абсолютно по сути. Буду использовать.

Елизавета Осетинская

В бытность в "Ведомостях", не знаю как сейчас, там одна из еженедельных колонок называлась "Вещь недели". Сегодня "Вещью недели" на Пушке был, бесспорно, туалетный ершик. Каких там только не было, но одна девушка размахивала прямо артефактом: слегка позолоченным, обернутым чем-то вроде бус. Смотрелось неплохо!

Ольга Романова

Многие вышли с ёршиками и синими трусами. То есть к Путину прилипла туалетная тема. Россия – тюремная страна, даже неосознанно. А туалетная тема в тюремной стране – это серьёзный зашквар.

Павел Шехтман

Все-таки то, что сделал Навальный последними роликами, одно из самых сильных и уничтожительных антипутинских разоблачений, ибо тиран может быть жесток, кровав, коварен, агрессивен, ужасен – сколько угодно, но ТИРАН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СМЕШОН.

Некоторые заранее празднуют победу над Путиным.

Алик Кох

Властная элита, если хочет сохраниться (ну хотя бы процентов на 70), должна сменить лидера. Она это довольно болезненно, но все же осознала на рубеже 80-90-х и сменила Горбачева на Ельцина.

То же самое ей нужно сделать и сейчас. Путин – загнанная лошадка. Как бы он не хорохорился и не излучал вокруг себя уверенность в себе и своих силах. Он сбитый летчик. Тефлон сорван. У его рейтинга один путь – дальше вниз...

У властной элиты (силовой, деловой и региональной) теперь выбор: или погибнуть вместе с князем и быть похороненными с ним в одном кургане, или поменять его на что-то более современное и приемлемое даже не узко – народом, а вообще – реальностью.

Тех, кто считает, что дни Путина сочтены, всё же меньшинство, но и остальные оппозиционно настроенные граждане России полны сдержанного оптимизма.

Эль Мюрид

Пожалуй, самое интересное сейчас – даже не сами протестные мероприятия, а реакция на них, и в особенности – у разнообразных провластных пропагандистов.

Основной мотив, как и следовало ожидать – протест собрал мало людей. Сколько нужно, чтобы этот аргумент выглядел нелепым? Миллион, два, пять, десять? Сколько бы ни вышло, их все равно будет меньше 145 миллионов жителей страны. Так что вескость аргумента, что называется, зашкаливает.

С ЮТубом тоже несложно – 45-50 миллионов просмотревших нашумевший фильм? Это накрутка. В реальности – не более 100 тысяч. И то по разнарядке, чтобы отчитаться перед кураторами.

Всё это очень смахивает на аутотренинг. Выполнение рекомендации психиатра: "Я спокоен, я совершенно спокоен".

В реальности начался новый сезон политической активности, причем никаких социальных требований даже на первом его этапе уже нет. Нет иллюзий, значит нет требований. Остаются только и исключительно политические лозунги и призывы. Естественно, строго в деконструктивистском ключе – массовые мероприятия для конструктива не предназначены в принципе. Разве что когда толпу свозят на автобусах выразить рабскую покорность тому или иному фюреру. Но и тут конструктива мало – тут просто демонстрация лояльности и только.

В этом смысле задавать вопрос – ну и что эта толпа предлагает? – значит, рассчитывать на кретинов. Толпа (а на митингах и шествиях именно толпа, и нет смысла называть ее чем-то иным) в принципе неспособна сплотиться вокруг конструктивной повестки. А вот на негативной – запросто. И сейчас негативная повестка только одна – долой. На улицы выходят не те, кто за Навального. На улицы выходят те, кого достал Путин и его ворье. На такой повестке собираются вместе самые разные люди – они и собрались.

Кстати, объединение "против" на строго негативной повестке совершенно разумно. Когда директор проворовался, когда его подчиненные пилят основные фонды и сдают их в металлолом, когда заводское начальство строит виллы в Австрии и покупает квартиры в Лондоне – то вначале их нужно уволить, и только потом назначать новое руководство. Вначале у старого нужно отобрать печать и право подписи, в противном случае никакой новой администрации на заводе не будет. И в этом случае деконструктивная повестка – увольнение проворовавшейся команды – всегда предшествует назначению новой. Последовательность только такая.

Уже поэтому задавать ехидный вопрос – а какая у вас программа? – прямо сейчас бессмысленно. До программы, увы, еще далеко. Вначале нужно выгнать руководство (желательно сразу за решетку под следствие), затем провести инвентаризацию того, что они не успели разокрасть. Составить хотя бы приблизительный список того, что возможно вернуть – и вот на базе этой инвентаризации строить проект реорганизации. Кстати, таких проектов всегда несколько. А параллельно нужно срочно назначать временную администрацию, которая будет хоть как-то держать на плаву предприятие в том состоянии, в котором оно пребывает (в плачевном, понятно).

И это – не задача митингов и протестов. Наоборот, на улице такие вопросы не только не решаются, но и не задаются. И это нормально, кстати.

Но пропаганда далека от любой логики. В том числе и обычной житейской. Ее задача – держать население за идиотов и навешивать на него тоннами лапшу. И ничего другого они все равно не умеют делать.

Михаил Зыгарь

Зачем нужны митинги? К чему они могут привести? К революции? Это спрашивают в постах и комментариях многочисленные «трезвомыслящие».

Ну, во-первых, митинги не приводят к революции. Тем более – не митинги приводят к переворотам. Протест – это нормальное состояние здорового общества. Если общество не протестует, значит оно в коме. Всегда согласны с властью только совершенно равнодушные или совершенно безнравственные люди.

Любой протест – это самообразование общества. От митингов люди становятся умнее и осознаннее. Они далеко не всегда добиваются того, чего требуют. Но это всегда идёт на пользу – и обществу и власти.

Три года назад я снял сериал 1968.digital – про то, как полвека назад весь мир протестовал. Французские, американские, немецкие и прочие студенты. Тогдашние «трезвомыслящие» тоже говорили, что «несозревшие и неокрепшие умы» сеют хаос, что их используют политические проходимцы, что все это безумие и ни к чему не приведёт.

Митинги 68-го года в Европе и в США и правда не закончились немедленным результатом. В США, например, в итоге протестов на выборах президента победил не демократ-пацифист, а враг митингующих Никсон. Но и он был вынужден начать выполнять требования протестующих: выводить войска из Вьетнама и расширять права чернокожих. Во Франции тоже перемены были не сразу – президент де Голль ушёл в отставку только спустя год.

Но главное – это не ситуативная политическая повестка. Протесты 68-го создали всю современную политическую культуру в мире. С тех пор мы знаем, что такое права человека. С тех пор политики потихоньку начали менять своё отношение к толпе и стали видеть в ней людей. Протесты 68-го полностью изменили западный мир – потому что в нем выросло первое поколение граждан, которое себя уважает.

В Москве в 68-м на Красную площадь вышло 7 человек. Сейчас в России людей, которые уважают себя, миллионы. Это значит, что и наше общество живое, неравнодушное, небезнравственное – и после нашего будущего безрезультатного 68-го (когда бы он не начался), нам предстоит большой путь. И все будет не зря.

Виктор Матизен

Очень надеюсь, что сегодняшний день приблизит конец этой зарвавшейся, завравшейся и заворовавшейся власти и станет днём превращения подданных в народ – днём рождения новой нации.