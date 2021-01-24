СК возбудил дело о нарушении санитарных правил на акциях

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил в связи с акциями в поддержку Алексея Навального, которые прошли в субботу в десятках городов России, сообщил руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади.

Директор ФБК Иван Жданов рассказал, что по этому делу уже опрашивают сотрудников фонда - пока в качестве свидетелей. В частности, следователи приходили к пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову и заместителю главы отдела расследований ФБК Георгию Албурову, которые в настоящее время находятся в спецприёмнике.

Статья уголовного кодекса о нарушении санитарных норм предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Если же те же нарушения привели по неосторожности к смерти человека, то виновник может лишиться свободы на срок до семи лет.



За последние сутки Следственный комитет завёл более десяти уголовных дел на участников протестов в поддержку Алексея Навального, заключённого в московский изолятор "Матросская тишина". Следственные органы обвиняют участников акций в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.

В большинстве городов России в связи с распространением коронавирусной инфекции запрещены массовые мероприятия. Сообщалось, что сторонникам Алексея Навального, подававшим заявки на митинги 23 января, власти отказывали в их проведении именно по этой причине. Тем не менее, протестующие вышли на улицы и площади десятков городов России. По оценке штаба Навального, всего в акциях протеста участвовало около 250 тысяч россиян.