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Лицом к событию. Явлинский ударил по Навальному

Лицом к событию. Явлинский ударил по Навальному
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Лицом к событию. Явлинский ударил по Навальному

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"Парадоксально эмоциональное разочарование исходом последнего суда над Навальным. Казалось бы, невозможно было предположить иного приговора. Но теперь заламывание рук и стенания на тему «как жить дальше?» только подтверждают, что до последнего момента ждали, что сверху снова подмигнут и отпустят". Григорий Явлинский в своей статье "Без путинизма и популизма" обозначил Алексея Навального как не слишком разборчивого в средствах националиста, которым манипулирует Кремль. Почему и зачем он это сделал именно сейчас, когда Навальный под арестом? Это главный вопрос всей массы возмущенных и недоуменных мнений, которую она вызвала. В дискуссии об этой статье участвуют: председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков и депутат, общественный деятель Юлия Галямина.

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