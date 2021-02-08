Время Свободы: Навальный, Явлинский и "Мертвые души"

Письмо Шендеровича Лукашенко***Власти Петербурга перекрыли центр города, несмотря на отсутствие акций протеста***Григорий Явлинский обвинил Алексея Навального в популизме и национализме, вызвав шквал критики в свой адрес
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