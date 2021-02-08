Цитаты Свободы. Кому не жаль ветерана. Явлинский о Навальном

Протесты на паузе. Навального судят за клевету на ветерана. Явлинский критикует Навального в программной статье.
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