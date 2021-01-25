Израиль на неделю прерывает международное авиасообщение

Израиль с вечера понедельника на неделю прерывает международное авиасообщение. Об этом заявило в воскресенье правительство Биньямина Нетаньяху.

По словам премьер-министра, страна будет "герметично закрыта", для выезда и въезда граждан Израиля нужны будут очень веские причины.

В Израиле с начала пандемии и без того были введены жёсткие меры контроля за въездом в страну. Нынешний шаг власти объясняют необходимостью обеспечить, чтобы в страну не попали новые штаммы коронавируса в важнейший момент кампании по вакцинации населения.

Израиль на первом месте в мире по темпам вакцинации, по крайней мере одну дозу вакцины получили уже более 25 процентов населения. Планы властей - вакцинировать всё взрослое население до конца марта. В воскресенье было объявлено, что вакцинация распространится также на подростков в возрасте от 16 до 18 лет.

В стране сейчас действует жёсткий карантин, который продлится по меньшей мере до конца января. Израиль на одном из первых мест в мире по числу случаев инфекции на душу населения. Смертность от COVID-19 в стране при этом одна из самых низких в мире - меньше 1 процента.