Посол США в России вызван в МИД из-за предупреждения об акциях протеста

МИД России вызвал посла США в стране Джона Салливана и заявил ему протест из-за предупреждений об акциях протеста 23 января. Об этом сообщила в эфире "Первого канала" официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Недовольство российских дипломатов вызвало предупреждение американским посольством граждан о запланированных акциях в поддержку Навального. Там были указаны планы организаторов протестов в 12 городах, в том числе в Москве. В тексте отмечалось, что митинги не разрешены властями и рекомендовалось гражданам США избегать демонстраций или связанных с ними событий.

Посольство рекомендовало американцам избегать толп, демонстраций и мест проведения мероприятия, предупредить о возможной опасности своих близких и носить с собой паспорт с российской визой. 23 января публикации были раскритикованы официальным представителем МИД Марией Захаровой. Она назвала это "вмешательством во внутренние дела". "Интересно, как бы вели себя американские власти, если подобное позволило бы российское посольство в Вашингтоне", — заявила она "Известиям".

Замглавы МИД Сергей Рябков провел с Салливаном беседу, во время которой “указал на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации”. Шла ли речь на этой беседе только о предупреждениях об акциях или о комментариях Госдепартамента США об акциях, которые позднее выкладывались в соцсетях, — не уточняется.

23 января в акциях протеста в защиту арестованного оппозиционного политика Алексея Навального приняли по всей стране более 100 тысяч человек. В штабах Навального заявляют о 250 тысячах участников. Около 3,5 тысяч были задержаны — это рекордный показатель во всей российской новейшей истории.

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