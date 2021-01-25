Вышли против Путина, за Навального. Что дальше?

23 января с требованием освободить арестованного Алексея Навального митинги и шествия прошли в 122 городах России от Москвы( до 40 000 участников) до Владивостока или Горно-Алтайска. На этот раз до 20 тысяч вышли в Петербурге, что объясняют и недовольством работой губернатора Беглова. Всего по стране на улицы вышли, по данным МБХ-медиа, 110-160 тыс. человек, по данным ФБК 250-300 тыс. Массовых манифестаций такого масштаба в России не было давно. Во многих городах манифестации с числом более 500 человек не было по 15-20 лет.

Акции протеста нигде не получали разрешения властей. Полиция применяла силу. В Москве атаки полиции впервые получили отпор. Возбуждаются уголовные и административные дела. Арестованы соратники Навального, сотрудники его штабов.

Какова глубинная причина столь массового протеста? Как повлиял на общество фильм о "дворце Путина", который посмотрело 80 миллионов? Почему Кремль выбрал конфронтацию?

Обсуждают юрист ФБК Иван Жданов, политолог и публицист Станислав Белковский.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 25 января в 19-05