Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Разрыв сердца. "Любовную" акцию тоже раздавят?

Лицом к событию. Разрыв сердца. "Любовную" акцию тоже раздавят?
Embed
Лицом к событию. Разрыв сердца. "Любовную" акцию тоже раздавят?

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Штаб ФБК в лице Леонида Волкова все-таки объявил акцию солидарности с Алексеем Навальным. Назначил ее на день любви, 14 февраля. Она по идее штаба должна пройти в 20 часов местного времени во дворах. Люди с фонариками "выкладывают" живые сердца. Такой заменитель уличного протеста. Эту казалось бы невинную идею пропаганда уже обозначила "предвестником революции", а Дмитрий Песков пригрозил, что "в кошки-мышки" власть со сторонниками Навального играть не будет. Прижмет за любой незаконный выход. Одновременно руководители ФБК, как и обещали, работают с заграницей, за что уже были окрещены предателями, под них в законодательство РФ готовят специальную уголовную статью. Об обстановке, в которой Россия и мир пытаются защищать Алексея Навального от произвола властей, аналитик Семен Новопрудский и политик Илья Пономарев

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG