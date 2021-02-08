Время Свободы: Минус 700 тысяч россиян за один год

Естественная убыль населения России в 2020 году составила около 700 тысяч человек*** Анонсирована новая акция в поддержку Алексея Навального***Семен Агранович назначен вместо Кирилла Серебренникова руководителем театра "Гоголь-Центр"
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