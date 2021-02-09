Дороги к свободе. Алексей Навальный и украинцы

Корни Алексея Навального - из украинского села под Киевом. А как относятся к нему и его деятельности украинцы? В студии Тарас Березовец, руководитель проекта Free Crimea и Григорий Фролов, директор «Дома свободной России» в Украине.
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