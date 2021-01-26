Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Бывший вице-премьер и экс-руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни. Об этом сообщили "Коммерсанту" два близких к семье источника. В пресс-службе правительства подтвердили РИА "Новости" информацию о его смерти. Причина смерти пока не сообщается. У Приходько был боковой амиотрофический склероз.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Работал заместителем главы администрации президента, а также помощником президента. В январе 2020 года премьер Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

В феврале 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, одним из героев которого стал Приходько. По данным ФБК, чиновник, который в то время был вице-премьером правительства России, провел три дня на личной яхте бизнесмена Олега Дерипаски, с которым обсуждал бизнес-вопросы.

При этом Приходько и олигарх отдыхали у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из инстаграма и книги одной из них – Насти Рыбки. Навальный посчитал коррупцией и "взяткой" то, что Дерипаска "катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга". После расследования Приходько понизили в должности: из главы аппарата правительства перевели в заместители.