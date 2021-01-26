Дональд Трамп открыл офис во Флориде – для политической деятельности

Бывший президент США Дональд Трамп открыл офис во Флориде, куда он уехал из Вашингтона по истечении срока своих полномочий 20 января.

В сообщении, распространённом помощниками Трампа, говорится, что новый офис будет отвечать за управление корреспонденцией, публичными заявлениями, выступлениями и официальной деятельностью экс-главы государства в интересах Соединённых Штатов и для продвижения повестки его бывшей администрации.

Сообщение появилось в понедельник – в тот же день, когда Палата представителей официально представила Сенату статью импичмента Трампа, обвиняющую политика-республиканца в подстрекательстве к мятежу – после событий 6 января, когда группа радикальных сторонников Трампа штурмовала здание Капитолия.

В среду на прошлой неделе, в последний день своего президентства, Трамп сказал в прощальной речи: "Мы вернёмся в той или иной форме". С тех пор, вылетев в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, экс-президент не появлялся на публике.

Reuters напоминает о публикации the Wall Street Journal о том, что перед тем, как покинуть Белый дом, Трамп, так и не признавший своего поражения на выборах президента, обсуждал с помощниками возможность формирования новой партии под названием "Партия патриотов".

В случае вынесения обвинительного приговора Трампу в Сенате на процессе по импичменту, который должен начаться 8 февраля, политик не сможет вновь баллотироваться в президенты. Но поддержит ли осуждение Дональда Трампа необходимое для этого количество в две трети сенаторов, пока остаётся неясным.