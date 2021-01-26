Губернатор о 23 января: "Незначительные социальные волнения"

Губернаторы Алтайского края и Новосибирской области прокомментировали массовые акции протеста 23 января, выступив с критикой их организаторов и оппозиционера Алексея Навального.

Алтайский губернатор Виктор Томенко назвал протесты 23 января "незначительными социальными волнениями". "Некоторая небольшая часть края все же попалась на удочку деструктивных сил, поддалась эмоциям и вышла на несогласованные акции протеста. Теневые организаторы запутались сами, запутали молодежь, попытались вовлечь туда несовершеннолетних, детей и подростков, что опасно и поэтому недопустимо", – передало издание "Политсиб.ру" слова Томенко.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обрушился с критикой на Навального, освобождение которого из-под стражи было главным требованием протестующих. "Как к общественному деятелю, к господину Навальному у меня двоякое чувство: презрение и жалость. Презрение, потому что человек пытался нападать на нашего национального лидера, президента, который для страны сделал очень многое", – сказал новосибирский губернатор. Он также назвал оппозиционера "провокатором", который действует под руководством "западных покровителей". Каких именно – чиновник не пояснил.

Описывая Навального и Путина, Травников сказал, что это "сравнивать как Моську и слона", как расстояние до Луны или Пекина, сообщил "Прецедент".

В столицах Алтайского края и Новосибирской области - Барнауле и Новосибирске - субботние акции были одними из самых многочисленных в стране. По официальным данным в обоих городах в них приняло участие по 2,5 тысячи жителей. По оценки независимых СМИ, в Новосибирске на шествие и митинг вышли 4-5 тысяч человек, а задержано было 98. Акция протеста прошла также в Бийске. И там, и в Барнауле тоже были задержанные.

Акции в поддержку Алексея Навального 23 января прошли в более, чем 20 городах Сибири и Дальнего Востока, в автозаках оказались сотни жителей. Всего по стране было задержано более 3700 человек, сообщило "ОВД-инфо".​