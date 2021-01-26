В Москве задержали подозреваемого по делу о насилии к полиции

В Москве задержали участника акции в поддержку Алексея Навального 23 января Евгения Есенова по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в своем телеграм-канале.
Это - молодой человек 20-25 лет, добавила она. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на Петровке, фабула его дела еще неизвестна. Вчера ему назначили наказание по протоколу об участии в несогласованной акции; протокол о неповиновении полицейским в отношении него суд вернул, сообщает "Медиазона". По данным Литвинович, сегодня суд изберет ему меру пресечения.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела о применении насилия к представителям власти в ходе акций в поддержку Алексея Навального 23 января. По данным ведомства, в Москве участники митинга нанесли телесные повреждения двум сотрудникам Росгвардии и одному полицейскому, ещё одного сотрудника полиции, как утверждается, сбили на машине в ответ на требование остановить автомобиль. В Москве также возбуждены также дела о хулиганстве, о перекрытии дорог и о нарушение санитарных норм. Обвиняемых пока нет ни в одном из этих дел.
Накануне вечером стало известно уже о 19 уголовных делах в девяти российских регионах, в том числе - о призывах к массовым беспорядкам.
- 23 января акции с требованием освободить арестованного политика Алексея Навального состоялись более чем в 100 городах России. Акции не были согласованы с властями. По разным оценкам, в них приняли участие от 100 до 250 тысяч человек. Самые масштабные протесты прошли в Петербурге и Москве, где на улицы вышли десятки тысяч человек. Они требовали освобождения Алексея Навального, а также в резкой форме выражали несогласие с правлением Владимира Путина и его политикой. Около 3,5 тысяч участников протестов были задержаны – это рекордный показатель во всей российской новейшей истории.
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