В Москве задержали подозреваемого по делу о насилии к полиции

В Москве задержали участника акции в поддержку Алексея Навального 23 января Евгения Есенова по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в своем телеграм-канале.

Это - молодой человек 20-25 лет, добавила она. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на Петровке, фабула его дела еще неизвестна. Вчера ему назначили наказание по протоколу об участии в несогласованной акции; протокол о неповиновении полицейским в отношении него суд вернул, сообщает "Медиазона". По данным Литвинович, сегодня суд изберет ему меру пресечения.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела о применении насилия к представителям власти в ходе акций в поддержку Алексея Навального 23 января. По данным ведомства, в Москве участники митинга нанесли телесные повреждения двум сотрудникам Росгвардии и одному полицейскому, ещё одного сотрудника полиции, как утверждается, сбили на машине в ответ на требование остановить автомобиль. В Москве также возбуждены также дела о хулиганстве, о перекрытии дорог и о нарушение санитарных норм. Обвиняемых пока нет ни в одном из этих дел.

Накануне вечером стало известно уже о 19 уголовных делах в девяти российских регионах, в том числе - о призывах к массовым беспорядкам.