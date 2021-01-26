Суд в Западной Виргинии приговорил к 11 годам заключения бывшую сотрудницу флотской разведки США Елизабет Ширли за намерение передать секретные документы России и похищение собственной дочери. 47-летняя американка рассчитывала получить убежище в стране, которая не выдаст её с дочерью на родину.

Ширли — бывшая военнослужащая американской армии, работавшая во флотской разведке, Пентагоне, министерстве энергетики, Национальной совместной рабочей группе по кибер-расследованиям и в пяти компаниях-подрядчиках Пентагона. У неё был доступ к материалам с грифом "совершенно секретно". В июле 2019 года она взяла свою живущую у бывшего мужа дочь и уехала с ней в Мехико.

Там она планировала связаться с представителями российского правительства, чтобы запросить переселение в другую страну. С собой она взяла секретные документы, к которым у неё был доступ.

В Мехико её нашли представители американских властей и мексиканской полиции. Бывшей разведчице было предъявлено обвинение в сокрытии несовершеннолетнего от законного опекуна. В ходе изучения её электронных устройств у неё было обнаружены секретные документы Агентства национальной безопасности и флотской разведки и письмо российскому правительству, с которым она пыталась выйти на связь.

В июле Ширли признала свою вину. В рамках досудебного соглашения она получила 8 лет тюрьмы за незаконное хранение секретных документов и 3 года за похищение ребёнка родителем. "Ширли занимала должность, требующую высочайшего доверия. Когда она совершила свои преступления, она не только нарушила это доверие, но и чуть не поставила под угрозу своих работодателей и коллег", — заявил на суде представитель ведущего дело ФБР.