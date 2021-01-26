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Во Франкфурте несколько раненых в результате нападения с ножом

Во Франкфурте, предположительно, в результате нападения с ножом ранены несколько человек.

По данным полиции, вооруженное нападение произошло вблизи главного железнодорожного вокзала города примерно в 9 утра по местному времени. Задержан один подозреваемый.

Других комментариев полиция пока не даёт. Точное число пострадавших и тяжесть ранений также неизвестны.

В конце октября - начале ноября в Европе произошла серия терактов - во Франции, Австрии. Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ тогда заявил телеканалу ARD, что правоохранительным органам страны следует сохранять бдительность "перед лицом угрозы со стороны исламских экстремистов".

В предыдущие годы в Германии было несколько атак с участием радикальных исламистов.

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