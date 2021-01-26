В Таджикистане уже нет COVID-19, утверждает президент Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утверждает, что его страна избавилась от коронавируса и что с 1 января не было ни одного нового случая заболевания COVID-19.

Рахмон заявил об этом во вторник, обращаясь с посланием к депутатам парламента. Одновременно он подчеркнул, что отсутствие коронавируса в пределах страны не означает, что её граждане должны отказаться от дальнейшего соблюдения мер безопасности, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Основное внимание в этой части послания президент уделил свадьбам и работе мечетей, отмечает Таджикская служба Радио Свобода.

Также, по словам Рахмона, приезжающие из-за границы должны пробыть некоторое время в карантине – в рамках санитарных требований.

Слова Эмомали Рахмона противоречат данным таджикского Минздрава. Ведомство сообщало о нескольких новых случаях коронавирусной инфекции в стране с 1 января.

За время эпидемии, по официальным данным, в Таджикистане COVID-19 заболели более 13 300 человек, умерли 90. В журналистском расследовании RFE/RL, опубликованном летом, говорилось, что реальное число летальных исходов в стране может быть выше в несколько раз, включая десятки врачей и медсестёр, которые лечили заразившихся коронавирусом.

Власти другой страны Центральной Азии, в которой действует авторитарный режим, Туркмении, утверждают, что у них никогда не было ни одного случая COVID-19. При этом Всемирная организация здравоохранения высказывала опасения в связи с участившимися там случаями атипичной пневмонии, а журналисты сообщали о признаках роста смертности.