Апелляцию на отправку Навального в СИЗО суд рассмотрит 28 января

Московский областной суд рассмотрит апелляцию на решение суда в Химках, по которому оппозиционера Алексея Навального отправили на 30 суток в СИЗО, уже в четверг, 28 января. Об этом сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев.

Он опубликовал письмо из суда о назначении слушаний. Они пройдут во дворце правосудия в Красногорске Московской области. Пока неясно, доставят ли в суд самого Навального, находящегося в СИЗО "Матросская тишина" в Москве.

Соратник Навального Леонид Волков пишет, что апелляцию назначили "совершенно внезапно", при том что закон позволял рассмотреть её и после 2 февраля - даты суда о замене для Навального условного срока лишения свободы на реальный. В ожидании этого суда его после возвращения в Россию и отправили в СИЗО.

"Пока очень сложно сказать, что всё это означает. Это какая-то кремлёвская игра, давайте не будем на неё слишком много обращать внимания", – пишет Волков.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии, где лечился после отравления. Задержали его по требованию ФСИН, которая считает, что политик нарушил правила испытательного срока по приговору по так называемому делу "Ив Роше". На следующий день суд в Химках отправил его в СИЗО на 30 суток. Адвокаты Навального подали апелляцию.

Они считают, что суд в своём решении не опирался на нормы закона, и сам суд прошёл с нарушениями закона. В частности, он был проведён прямо в здании ОВД, где содержался Навальный. В суде необходимость этого объяснили мерами против коронавируса. Прокуратура выступила с возражениями против жалобы адвокатов.

Соратники Навального призвали к уличным протестам против его содержания под стражей. 23 января протесты прошли более чем в 100 городах России, были задержаны более 3,5 тысяч человек - это рекорд для современной России. На 31 января намечены новые акции с требованием освободить Навального.