ФБК анонсировал новые акции в защиту Навального

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о новых акциях с требованием освободить находящегося под стражей политика. Они намечены на 31 января, как написал Волков, "во всех городах России".

"Почему в воскресенье, 31 января? Потому что 2 февраля у Алексея суд. Ближе к суду — мощнее прозвучит наше требование. А в Москве, конечно, и 2 февраля в суд надо приходить", — написал Волков.

"Куда идти? В тех городах, где есть штабы — предложим маршруты для того, чтобы свободные люди могли с достоинством пройти по своим городам. Где нет штабов — поможем скоординировать маршруты на месте", — добавил он, указав, что место сбора в Москве будет объявлено отдельно. Волков не упомянул о том, будут ли подаваться какие-либо уведомления об акциях.

23 января в акциях протеста в защиту Навального приняли участие более 100 тысяч человек. В штабах Навального заявляют о 250 тысячах участников. Около 3,5 тысяч были задержаны — это рекордный показатель во всей российской новейшей истории. Акции не были согласованы с властями. Они прошли более чем в 100 российских городах.

Владимир Путин в понедельник, 25 января, ответил на вопрос о прошедших акциях. Он сказал, что действия, выходящие за рамки закона, опасны, напомнил об Октябрьской революции, разгоне Верховного совета в 1993 году и недавнем штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа. "Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко фокус смещается, но по сути это то же самое. Поэтому еще раз хочу сказать: все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на продвижение своего мнения в общественном сознании. Но в рамках закона" - сказал Путин.

О том, что сторонники Навального якобы призывают выйти на митинги детей, перед акциями 23 января сообщали множество прокремлёвских СМИ и блогеров. В ФБК подчёркивают, что не ведут агитации, специально адресованной детям. По многочисленным свидетельствам, несовершеннолетних среди участников акций протеста было совсем немного.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что на акции протеста вышло мало людей: "Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в конституцию. Если цифры сопоставить, то поймёте, насколько это мало людей".