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Лицом к событию. Даст ли Путин народу 500 миллиардов?

Лицом к событию. Даст ли Путин народу 500 миллиардов?
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Лицом к событию. Даст ли Путин народу 500 миллиардов?

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Россия - в лидерах по смертности от COVID-19? Ждать ли 500 млрд. выплат от Путина к выборам? Обсуждают экономист Игорь Николаев, демограф Григорий Ракша. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке: https://www.svoboda.org/a/31095659.html

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