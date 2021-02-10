Лицом к событию. Даст ли Путин народу 500 миллиардов?

Россия - в лидерах по смертности от COVID-19? Ждать ли 500 млрд. выплат от Путина к выборам? Обсуждают экономист Игорь Николаев, демограф Григорий Ракша. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке: https://www.svoboda.org/a/31095659.html
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