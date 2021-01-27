В Москве задержали тикток-блогера после акции 23 января

В Москве сотрудники ФСБ задержали тикток-блогера Константина Лакеева. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". После задержания он перестал выходить на связь. У Лакеева больше 800 тысяч подписчиков.

По данным ТАСС и Baza, Лакеева задержали по делу о нападении на служебный автомобиль ФСБ на несанкционированной акции в Москве 23 января. Источник агентства уточнил, что после задержания Лакеева привезли в отдел полиции.

По информации СМИ, вместе с Лакеевым были задержаны ещё не менее десяти тикток-блогеров. По словам источника ТАСС, на допрос увезли тех блогеров, "которые могли находиться вместе с Лакеевым на акции". По информации РЕН-ТВ, они все живут в одном доме.

Нападение на автомобиль с номерами АМР и мигалкой, принадлежащем ФСБ, произошло на Цветном бульваре 23 января во время несогласованных акций протеста. Сообщалось, что водитель пострадал. Следственный комитет возбудил дела о хулиганстве и порче имущества.

По итогам несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального, прошедших в России 23 января, заведено 20 уголовных дел. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Большинство дел, по её словам, возбуждены по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Задержаны подозреваемые. Сколько их, Петренко не уточнила.

23 января в акциях протеста в защиту Навального в 125 городах России приняли участие более 100 тысяч человек. Около 3,5 тысяч были задержаны – это рекордный показатель за последние годы. Акции не были согласованы с властями. Сообщалось о применении сотрудниками полиции и Росгвардии силы к мирным демонстрантам . Людей били головой об асфальт, ногой в живот, дубинками, распыляли в автозаке перцовый баллон.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал действия полиции и Росгвардии на акциях 23 января "эффективными" и "филигранными". А на вопрос о демонстрантке Маргарите Юдиной, которой полицейский нанёс сильный удар в живот, Володин ответил: "Полицейский исполнял обязанности. Ему мешали. Но если сам полицейский понял, что он в этой ситуации был неправ и извинился, а это извинение было принято, тем более, вреда здоровью не было такого, которое потребовало бы лечения, наверное, правильно было бы отметить, что правоохранители действовали действительно очень ответственно".