В Москве задержали тикток-блогера после акции 23 января

В Москве сотрудники ФСБ задержали тикток-блогера Константина Лакеева. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". После задержания он перестал выходить на связь. У Лакеева больше 800 тысяч подписчиков.
По данным ТАСС и Baza, Лакеева задержали по делу о нападении на служебный автомобиль ФСБ на несанкционированной акции в Москве 23 января. Источник агентства уточнил, что после задержания Лакеева привезли в отдел полиции.
По информации СМИ, вместе с Лакеевым были задержаны ещё не менее десяти тикток-блогеров. По словам источника ТАСС, на допрос увезли тех блогеров, "которые могли находиться вместе с Лакеевым на акции". По информации РЕН-ТВ, они все живут в одном доме.
Нападение на автомобиль с номерами АМР и мигалкой, принадлежащем ФСБ, произошло на Цветном бульваре 23 января во время несогласованных акций протеста. Сообщалось, что водитель пострадал. Следственный комитет возбудил дела о хулиганстве и порче имущества.
По итогам несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального, прошедших в России 23 января, заведено 20 уголовных дел. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Большинство дел, по её словам, возбуждены по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Задержаны подозреваемые. Сколько их, Петренко не уточнила.
23 января в акциях протеста в защиту Навального в 125 городах России приняли участие более 100 тысяч человек. Около 3,5 тысяч были задержаны – это рекордный показатель за последние годы. Акции не были согласованы с властями. Сообщалось о применении сотрудниками полиции и Росгвардии силы к мирным демонстрантам . Людей били головой об асфальт, ногой в живот, дубинками, распыляли в автозаке перцовый баллон.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал действия полиции и Росгвардии на акциях 23 января "эффективными" и "филигранными". А на вопрос о демонстрантке Маргарите Юдиной, которой полицейский нанёс сильный удар в живот, Володин ответил: "Полицейский исполнял обязанности. Ему мешали. Но если сам полицейский понял, что он в этой ситуации был неправ и извинился, а это извинение было принято, тем более, вреда здоровью не было такого, которое потребовало бы лечения, наверное, правильно было бы отметить, что правоохранители действовали действительно очень ответственно".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.