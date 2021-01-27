В Архангельской области активистку задержали за пикет снеговиков

В Архангельской области задержали активистку Елену Калинину за организацию массового пикета снеговиков. Об этом в соцсетях написал бывший координатор регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Андрей Боровиков.

В разговоре с редакцией Север.Реалии Боровиков уточнил, что Калинину доставили в отдел полиции в поселке Емецк, поскольку в деревне Зачачье, где проходил "пикет" снеговиков, нет своего отдела. Он добавил, что активистку отпустили спустя три часа без протокола об административном правонарушении. По словам Боровикова, полицейские не смогли придумать, по какой статье составлять документ. Все слепленные Калининой снеговики были разбиты сотрудниками полиции.

23 января во многих российских городах прошли акции в поддержку Алексея Навального. В Архангельске на митинг вышло более трёх тысяч человек. За день до начала акции полиция задержала несколько активистов и сотрудников регионального штаба Навального. Они были осуждены за акцию в поддержку оппозиционера, которая прошла 16 января в центре Архангельска.

После акции 23 января координатора регионального штаба Навального Елизавету Бычкову оштрафовали сразу по двум протоколам. Общая сумма штрафа – 40 тысяч рублей. Волонтера штаба Ольгу Кузнецову оштрафовали на 25 тысяч рублей.