Квартиру Навального в Марьине пришла обыскивать полиция

Полиция пришла с обыском в квартиру в московском районе Марьино, в которой прописан Алексей Навальный. Внутри находится его брат Олег, он не открыл им дверь и её начали ломать. Об этом сообщил в твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Сам оппозиционер задержан на месяц и находится под стражей в следственном изоляторе "Матросская тишина". Его обвинили в нарушении испытательного срока по уголовному делу 2012 года. Олег Навальный был осуждён по тому же делу и приговорён к 3,5 годам колонии.

Издание "База" без указания источника сообщает, что обыск может проходить по новому уголовному делу, заведённому против соратников Навального. По информации журналистов, дело возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после митингов в поддержку политика 23 января. Ранее о возбуждении дела по статье сообщали источники ТАСС и РИА "Новости" в правоохранительных органах.

23 января в акциях протеста в защиту Навального в 125 городах России приняли участие более 100 тысяч человек. Около 3,5 тысяч были задержаны. Акции не были согласованы с властями. Во многих городах администрации отказывают в согласовании мероприятий, ссылаясь на пандемию коронавирусной инфекции нового типа.

Официально о возбуждении дела не сообщалось. Максимальное наказание по упомянутой "Базе" статье — лишение свободы до двух лет.