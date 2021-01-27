Путин на форуме в Давосе: Россия и Европа должны быть вместе

Россия и Европа должны быть вместе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Путин отметил, что отношения между Россией и европейскими странами сейчас являются ненормальными, но им следует вернуться к диалогу. В сотрудничестве, по мнению президента, в равной мере должны быть заинтересованы и Москва, и Брюссель.

Путин подчеркнул, что у России и Европы есть общие фундаментальные ценности, включая культуру. "По сути, это одна цивилизация", — заявил он.

Всемирный экономический форум в Давосе в этом году проходит в онлайн-формате, из-за пандемии коронавируса. Последний раз Путин выступал на мероприятии в 2009 году. Тогда он занимал пост главы российского правительства.

Власти Евросоюза регулярно критикуют Москву за притеснение оппозиционных активистов и нарушение прав человека. Ряд стран ЕС предлагает ввести санкции в отношении России в связи с арестом Алексея Навального и задержаниями участников акций протеста в его поддержку.