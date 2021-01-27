Турецкие военные сообщили о задержании пяти граждан России

Министерство обороны Турции сообщило о задержании пяти россиян, которые, как предполагается, были боевиками запрещённой в России террористической группировке "Исламское государство". Задержанные пытались проникнуть на территорию Турецкой Республики из Сирии.

Вместе с россиянами были также задержаны четверо граждан Узбекистана и трое граждан Киргизии. Сообщается, что одного из задержанных разыскивает Интерпол. Оборонное ведомство не уточнило его гражданство. Все предполагаемые боевики были задержаны на турецко-сирийской границе 31 декабря 2020 года. Ранее информация об этом не публиковалась.

В 2017 году американская консалтинговая группа Soufan Center опубликовала исследование, согласно которому Россия стала первой страной по количеству граждан, примкнувших к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии и Ираке. По данным экспертов, на тот момент на стороне джихадистов воевали почти 3,5 тысячи россиян. На втором месте – Саудовская Аравия, за ней следует Иордания.

Президент России Владимир Путин утверждал, что, по данным властей, в Сирии на стороне "Исламского государства" воюют около 4 тысяч россиян и еще примерно 5 тысяч выходцев из стран СНГ.