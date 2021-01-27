Расследование: группа ФСБ, отравившая Навального, отравила Никиту Исаева и Тимура Куашева

Группа сотрудников ФСБ, которая, согласно независимому журналистскому расследованию, участвовала в отравлении Алексея Навального, принимала участие ещё в трёх отравлениях, закончившихся гибелью жертв.

Речь идёт об убийстве в июле 2014 года журналиста и правозащитника из Нальчика Тимура Куашева, убийстве в марте 2015 года в Каспийске активиста общественного дагестанского движения "Садвала" Руслана Магомедрагимова, а также убийстве лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева в ноябре 2019 года. Таковы итоги нового расследования, проведённого международной группой Bellingat, немецким изданием Der Spiegel и российским изданием The Insider.

Тимур Куашева был обнаружен мёртвым на окраине Нальчика. Согласно судебной экспертизе, на его теле зафиксированы следы насилия и след под мышкой от шприца. Несмотря на это, официальная причина смерти 26-летнего правозащитника - острая коронарная недостаточность.

Согласно расследованию Bellingсat, The Insider и Der Spiegel, накануне убийства в Нальчик прибыли сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев (тот самый, который в телефонном разговоре с Алексеем Навальным признался в участии в отравлении оппозиционера), врач из НИИ-2 ФСБ Иван Осипов, также участвовавший в отравлении Навального, и двое сотрудников службы ФСБ "по защите конституционного строя", которая занимается политическими активистами, Денис Мачикин и Роман Матюшин. У всех были обратные билеты в Москву на 30-31 июля 2014 года, однако все они в итоге поменяли билеты и вылетели домой позже, сразу после убийства Куашева: расследовали предполагают, что это связано с тем, что похищение и убийство правозащитника не получилось осуществить в срок.

Отдельно в расследовании отмечается, что отец убитого, настаивавший на версии отравления сына, добился проведения ещё одной экспертизы. Образцы крови Куашева отправили в Москву, где их анализом занимались сотрудники из НИИ-2 ФСБ, двое из которых участвовали в отравлении Навального и сокрытии следов преступления. "Разумеется, ничего подозрительного они не обнаружили", - отмечается в расследовании.

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