Журналист-расследователь Христо Грозев назвал в эфире телеканала "Дождь" фамилии людей, возможность отравления которых - и причастность к нему группы сотрудников ФСБ, подозреваемых в отравлении Алексея Навального - проверяет группа Bellingcat.
Вопрос о том, мог ли ещё кто-либо из российских общественных деятелей стать жертвой отравления, возник после того, как Грозев опубликовал данные о перемещениях по России в последние годы группы лиц, которые, как утверждается, причастны к отравлению Навального. Пользователи соцсетей, в частности, обнаружили, что пребывание некоторых предполагаемых сотрудников ФСБ совпало по времени со смертями от загадочных причин кавказских активистов - Тимура Куашева и Руслана Магомедрагимова.
Грозев подтвердил, что существует целый ряд подобных совпадений, которые группа Bellingcat сейчас изучает. В качестве примера такого совпадения он назвал и гибель Тимура Куашева в Нальчике в 2014 году. "Уже формируется картина, что у этих отравителей была операция на Северном Кавказе, в которой они гонялись за [журналистами] и возможно убивали правозащитников и журналистов" - сказал Грозев.
При этом он подчеркнул, что пока не хочет говорить о ком-либо как о жертве отравления. "Я не хочу пока на сегодняшний день называть никаких имен... Не имея на 100% доказательств, я не готов так говорить", — сказал Грозев.
В контексте ведущегося расследования он упомянул ещё две фамилии - общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы младшего, который был госпитализирован в феврале 2017 года, после чего долго лечился (сам он утверждает, что был отравлен), и политика Никиты Исаева, который умер в поезде из Тамбова в Москву в ноябре 2019 года (причиной его смерти тогда был назван инфаркт). "Все они имеют определенные элементы совпадений, которые требуют дополнительного расследования" - заключил расследователь.
- Пользователи соцсетей ранее обратили внимание на то, что один из сотрудников ФСБ, участвовавших впоследствии в слежке за Навальным, был в Нальчике в то время, когда там умер журналист, правозащитник и член "Яблока" Тимур Куашев. Он был найден мертвым 1 августа 2014 года в возрасте 27 лет. Под левым глазом был обнаружен синяк, а в районе левой подмышечной впадины – след от укола, что дало основания настаивать на насильственном характере его смерти. Внутренних повреждений обнаружено не было, и эксперты предположили, что причина смерти – отравление неизвестным веществом. Несмотря на это, причиной смерти Куашева была указана острая коронарная недостаточность, возникшая на фоне неизвестной вирусной инфекции. Родители погибшего, его друзья и коллеги оспаривают этот вывод и настаивают на том, что Куашев был убит. В 2018 году они обратились в ЕСПЧ.
- Ещё в декабре Грозев сообщал, что те же самые сотрудники летали вместе в Грозный и Владикавказ. "Невозможно, чтобы такой штат с такими специалистами существовал только из-за одного Навального", – отмечал журналист, добавляя, что у группы "были и другие цели".
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