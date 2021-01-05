Журналист-расследователь Христо Грозев назвал в эфире телеканала "Дождь" фамилии людей, возможность отравления которых - и причастность к нему группы сотрудников ФСБ, подозреваемых в отравлении Алексея Навального - проверяет группа Bellingcat.

Вопрос о том, мог ли ещё кто-либо из российских общественных деятелей стать жертвой отравления, возник после того, как Грозев опубликовал данные о перемещениях по России в последние годы группы лиц, которые, как утверждается, причастны к отравлению Навального. Пользователи соцсетей, в частности, обнаружили, что пребывание некоторых предполагаемых сотрудников ФСБ совпало по времени со смертями от загадочных причин кавказских активистов - Тимура Куашева и Руслана Магомедрагимова.

Грозев подтвердил, что существует целый ряд подобных совпадений, которые группа Bellingcat сейчас изучает. В качестве примера такого совпадения он назвал и гибель Тимура Куашева в Нальчике в 2014 году. "Уже формируется картина, что у этих отравителей была операция на Северном Кавказе, в которой они гонялись за [журналистами] и возможно убивали правозащитников и журналистов" - сказал Грозев.

При этом он подчеркнул, что пока не хочет говорить о ком-либо как о жертве отравления. "Я не хочу пока на сегодняшний день называть никаких имен... Не имея на 100% доказательств, я не готов так говорить", — сказал Грозев.

В контексте ведущегося расследования он упомянул ещё две фамилии - общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы младшего, который был госпитализирован в феврале 2017 года, после чего долго лечился (сам он утверждает, что был отравлен), и политика Никиты Исаева, который умер в поезде из Тамбова в Москву в ноябре 2019 года (причиной его смерти тогда был назван инфаркт). "Все они имеют определенные элементы совпадений, которые требуют дополнительного расследования" - заключил расследователь.