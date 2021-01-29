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Путинский дефолт. Галина Сидорова – о дворце не столь отдалённом

"Отродясь такого не бывало, и опять то же самое", – как тут не вспомнить ставшее крылатым выражение незабвенного Виктора Степановича. Аресты, избиения, отравления. Обыски. Мешок на голову. Вездесущий Госдеп. Фашисты. Предатели. Шпионы… Но есть и кое-что новенькое: впервые за 20 лет на российских галерах Владимир Путин оказался между двух огней. Точнее, между двух Проблем с большой буквы, не имеющих для него "хорошего решения", зато имеющих конкретные имена. Между Алексеем Навальным и Джо Байденом. Первый стал олицетворением неприятностей внутри страны, второй – вовне. Неравнозначные по масштабу факторы, но, полагаю, примерно одинаково Путина раздражающие.


Попытка вывести Навального из игры привела к тому, что игра перешла на новый уровень, на котором в перспективе Путин проигрывает. Попытка вмешаться в выборы в США в 2016-м обернулась получением в 2020-м в качестве главного международного партнёра Кремля политика, полагающего путинский режим преступным и искреннее верящего в ценность демократии, которую сам Путин, судя по его действиям, мягко говоря, не жалует.

В течение последних нескольких лет Путин и его окружение совершили внутри страны переход от логики "все, кто не с нами, те против нас" к совсем уж извращённой: "Все, кто против нас, – шпионы, иноагенты, преступники". "Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России…" – словно выуженную из далёкой юности мантру изрекает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. И в довершение делится ещё более страшной тайной: мол, "этот "деятель" грубо нарушал законодательство, мошенничая "в особо крупных размерах". Как тут не вспомнить историю с заслуженным путинским недругом Михаилом Ходорковским, которого в своё время упекли за решётку на десять лет. Некоторые западные политики в разговорах, отводя глаза, тогда рассуждали: "Ну он же что-то там с налогами намошенничал?.."

Сегодня любителей отводить глаза тоже хватает. Не говоря уже про тех, кто с комфортом устроился, "переварив" российские "грязные деньги", и глаза отводить не пытается. И всё-таки, пока Россия топталась вокруг Путина, мир не стоял на месте и понемногу проникался осознанием токсичности режима, с которым так или иначе ему приходится взаимодействовать.

О Путине жалеть не станут – с нетерпением будут ждать его личного дефолта, переезда "Михал Иваныча" в какой-нибудь "не столь отдалённый дворец"

Путинская пропаганда упорно подкидывала поленья в костёр противоречий там, где они, так или иначе, возникали. Демонстранты, штурмующие Капитолий, стали для западной публики шокирующей иллюстрацией не только к внутриамериканскому противостоянию, но и к воинствующему популизму, который так активно подогревался из Кремля в последние годы по всему миру. А золотые ёршики, личные казино, кальянные с шестами для стриптиза – вся эта безвкусная роскошь дворца за 100 миллиардов из фильма расследователей ФБК – превратились в наглядное пособие для желающих разобраться в масштабах коррупции, разъедающей не только российскую экономику, но и уклад западных демократий.

Пока путинские олигархи перекачивают капиталы в офшоры и западные банки, правовой дефолт, словно пандемия, распространяется из Москвы, накрывая компании, бизнесы, целые страны. А российская власть тем временем продолжает демонстрировать, как прописать беззаконие в закон. После субботнего митинга выяснилось, что в Москве не хватает мест для всех полутора тысяч задержанных. Некоторых арестантов возили по городу в течение 15–18 часов за неимением мест в спецприёмниках. Аресты не прекращаются. Впрочем, лукашенковский заместитель министра внутренних дел Карпенков уже предложил выход – создать лагеря для протестующих.

И вот уже разговор между Путиным и Байденом (точь-в-точь как между их предшественниками в советские времена) касается прав человека, в данном случае – обсуждения отравления Алексея Навального, избиений мирных протестующих, вмешательства Москвы в американские дела. Также поговорили о ракетах – продлении СНВ-3. И пусть в своём пересказе этого разговора для российской общественности представители Кремля умолчали обо всём, кроме ракет, сути это не меняет – источников, поведавших о полной версии беседы, достаточно. Новый государственный секретарь США Тони Блинкен, говоря об аресте Навального в Москве, удивился, "насколько Владимир Путин, судя по всему, боится одного человека", и назвал это обстоятельство "показательным моментом".

На мой взгляд, Навальный Путина бесит. Бесит своей молодостью, перспективой, бесстрашием, тем, что у него есть будущее, а у нынешнего кремлёвского небожителя – только прошлое. Тем, что неторопливый транзит власти, вроде бы обеспеченный "обнулением", омрачён вышедшими на улицы согражданами, которых, впрочем, Путин успел оскорбить, сравнив с террористами и обвинив в том, что "они гонят впереди себя женщин и детей". Проведя на субботней акции почти пять часов, я ни разу подобного не увидела. Зато обратила внимание на то, как мало было в центре Москвы демонстрантов с туалетными ёршиками, казалось бы, просившимися в атрибутику этого протеста с учётом деталей расследования о "дворце Путина". В своё время "димоновых уточек" было куда больше. Но настроение теперь у граждан не то, более решительное. Более возмущенное действиями власти в отношении самого Навального, его соратников, просто граждан, выражающих мнение, отличное от "дозволенного" Кремлём. Да и странно, наверное, махать ёршиком, когда на тебя бросается или пинает ногой в живот упакованный в чёрный пластик и кевлар человек с дубиной.

…Когда буквально на глазах рассыпался Советский Союз, у меня была возможность "с близкого расстояния" наблюдать, как тогдашние президент США Джордж Буш-старший, его госсекретарь Джеймс Бейкер и их окружение колебались между симпатией к Михаилу Горбачёву и осознанием того, что страна идёт за Борисом Ельциным. С Ельциным они связывали неопределенность, его импульсивность пугала, а Горбачёву сочувствовали, в нём видели друга. О Путине жалеть не станут – с нетерпением будут ждать его личного дефолта, переезда "Михал Иваныча" в какой-нибудь "не столь отдалённый дворец". И надеяться на избрание на должность президента политика, который с уверенностью смотрит в будущее, пусть даже неопределенное.

Галина Сидорова – московский журналист

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