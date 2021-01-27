Еще один участник субботнего митинга арестован на два месяца

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Тимура Салихова, обвиненного в нападении на полицейского во время акции протеста 23 января. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу судебного органа.
Инцидент произошел на Страстной улице. По версии следствия, подозреваемый несколько раз ударил сотрудника Росгвардии по голове и туловищу. Как утверждается, задержанный полностью признал свою вину. Накануне арест за аналогичное деяние был назначен уроженцу Калмыкии Евгению Есенову, который, согласно официальным данным, тоже "сознался в содеянном".
Во вторник волонтер штаба Алексея Навального Рагнар Рейн, проживающий в Калининграде, рассказал о том, что неизвестные пригрозили ему расправой за участие в предстоящем митинге 31 января. Ранее – в ночь с 21 на 22 января – его арестовывали на трое суток из-за того, что он снялся в ролике, который был посвящен готовящимся митингам.
В среду полиция пришла с обыском в квартиру в московском районе Марьино, в которой прописан Алексей Навальный. По итогам операции был увезен в неизвестном направлении брат Алексея – Олег. Одновременно правоохранители пришли в среду в квартиру жены Навального Юлии на Автозаводской, в студию канала "Навальный LIVE" и в офис ФБК. В этот же день, 27 января, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш вывезли из спецприёмника на обыск в её квартире.
Следственные действия организованы и у других активистов – сотрудника ФБК Георгия Албурова, в квартире отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, у матери участницы Pussy Riot Марии Алехиной Натальи, а также у пресс-секретаря "Гражданского общества" Егора Илюшкина.
В свою очередь Роскомнадзор намерен взыскать миллионы рублей штрафов с шести крупнейших социальных сетей – Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube – за то, что платформы не удалили по требованию властей материалы, в которых содержались призывы к несовершеннолетним участвовать в субботних митингах.
Во вторник Следственный комитет объявил о возбуждении 20 уголовных дел в связи с прошедшими акциями – главным образом за стычки с сотрудниками силовых структур.
23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Он был арестован на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний требует заменить ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.
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