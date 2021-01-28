Беглец Марсалек. Дело, соединившее ГРУ, Австрию и олигархов

Большие деньги, политика и спецслужбы – всё это, как в шпионском романе, переплелось в деле австрийского финансиста Яна Марсалека, имевшего разветвленные связи в России. В Австрии на днях стали известны новые детали его таинственного исчезновения.

40-летнего Марсалека, находящегося в списке наиболее разыскиваемых Интерполом лиц, в последний раз видели в июне прошлого года в Минске. В столицу Беларуси бизнесмен, обвиняемый в организации колоссального мошенничества, причастности к отмыванию денег и других финансовых преступлениях, прилетел на небольшом частном самолете, после чего его следы затерялись. Журналисты немецкой газеты Handelsblatt позднее утверждали, ссылаясь на свои источники, что Марсалек находится где-то в Подмосковье под охраной российской военной разведки – ГРУ. И вот на днях в Австрии был задержан и дал показания один из сообщников Марсалека, бывший депутат австрийского парламента от крайне правой Партии свободы (FPÖ) Томас Шелленбахер. Благодаря этому стали известны новые подробности о бегстве финансиста, а также о сети его контактов, среди которых видную роль играли российские и украинские. История Марсалека, похоже, становится яркой иллюстрацией того, как спецслужбы и бизнес-элиты постсоветских стран внедряются и расширяют свое влияние в Европе.

Вечером 18 июня 2020 года в итальянском ресторане Il Sogno в центре Мюнхена за ужином встретились трое. Одним из участников ужина был Ян Марсалек – до недавнего времени член совета директоров крупной финансовой компании Wirecard. В тот момент вся картина колоссального мошенничества, которым занималось руководство Wirecard, еще не прояснилась до конца, но над Марсалеком уже сгущались тучи, и он вынужден был подать в отставку с поста члена совета директоров компании. Помочь ему спастись от тюрьмы должны были те, с кем он встретился в мюнхенском ресторане – пресса не называет их полные имена, ограничиваясь инициалами: Мартин В. и Сабина Э. Последняя была многолетней ассистенткой финансиста, что же касается Мартина В., то он, давний знакомый Марсалека, – фигура более крупная: бывший высокопоставленный сотрудник австрийской контрразведки BVT.

Как работала Wirecard. Эта компания была известна тем, что созданная ею платежная система работала с клиентами и транзакциями, которые для других операционных систем считались слишком рискованными. По данным западных СМИ, это привлекало представителей теневой экономики и спецслужб нескольких стран мира, в том числе и России. Некоторые клиенты, в том числе представлявшие игорный бизнес, занимались через Wirecard отмыванием и выводом денежных средств. Внушительные прибыли компании были результатом бухгалтерских "чудес": прибыль якобы находилась на счетах в двух филиппинских банках, в действительности же она имелась лишь в фальшивой документации. По данным следствия, ущерб от действий Wirecard составил около 2 млрд евро. Глава компании Маркус Браун арестован.

Для организации побега Марсалека на восток Европы (сам финансист распустил слухи, что летит на Филиппины, с которыми был связан бизнес Wirecard) Мартин В. обратился к своему знакомому – Томасу Шелленбахеру, который с 2013 до 2017 года заседал в парламенте Австрии от FPÖ. Тот организовал аренду легкомоторного самолета с двумя пилотами и его отлет с небольшого частного аэродрома Бад-Фёслау под Веной. Более 400 км из Мюнхена, где он жил в последние годы, до аэропорта Марсалек проехал на такси, заставив своих спасителей понервничать: водитель заблудился, и беглец прибыл на место с изрядным опозданием. Наконец примерно в 8 вечера 19 июня самолет поднялся в воздух, и через три часа Марсалек был в Минске. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, за перелет он заплатил наличными – 8 тысяч евро.

После задержания в конце прошлой недели Шелленбахера и Мартина В. прессе стали известны некоторые детали предъявленных им обвинений. Помимо организации побега Яна Марсалека, в которой обвиняют обоих задержанных (Шелленбахер всё признал), Мартина В. также подозревают, что, используя свое служебное положение в контрразведке, он помогал Wirecard – очевидно, небескорыстно – проверять надежность и финансовую состоятельность некоторых клиентов компании. Среди них были весьма специфические – например, производители фильмов для взрослых. Сообщается также, что в связи с делом Марсалека арестован еще один бывший сотрудник контрразведки BVT.

Отношения Яна Марсалека со спецслужбами – отдельная глава его непростой истории. С одной стороны, в октябре прошлого года на слушаниях в Бундестаге (Wirecard зарегистрирована в Германии, поэтому основная часть следствия ведется в этой стране) министерство юстиции ФРГ подтвердило: "Есть сведения о том, что гражданин Австрии Марсалек поддерживал контакты с одним из сотрудников BVT в качестве информатора". С другой стороны, у финансиста, жившего в Мюнхене в красивой вилле по адресу Принцрегентенштрассе, 61, прямо напротив российского консульства (что само по себе, конечно, еще ни о чем не говорит), были любопытные контакты с людьми, связанными со спецслужбами и другими государственными структурами РФ.

Есть сведения о том, что гражданин Австрии Марсалек поддерживал контакты с одним из сотрудников BVT в качестве информатора

В начале января центр "Досье" опубликовал расследование о связях Марсалека с Россией. Журналисты, изучив данные об авиаперелётах и поговорив с десятками источников, близких к руководству Wirecard, установили, с кем чаще всего контактировал Марсалек. Среди его основных контактов – Андрей Чупрыгин, которого он сам называл "полковником". По данным "Досье", Чупрыгин неоднократно летал с Марсалеком в страны Ближнего Востока под прикрытием развития бизнеса. На самом же деле, как утверждается, Марсалек занимался созданием и финансированием частных военных компаний. Одним из его планов было перекрытие с помощью наёмников южной границы Ливии, чтобы получить контроль над потоками беженцев и использовать это в качестве рычага влияния на соседние страны, а также на европейских политиков.

Кроме того, центр "Досье" установил, что одна из бизнес-структур, принадлежащих Марсалеку, несколько лет назад подписала контракт на 10 миллионов долларов с российской частной военной компанией "РСБ-Групп" – якобы на разминирование цементного завода в ливийском городе Бенгази. В расследовании утверждается, что посредником в сделке выступил гражданин России Станислав Петлинский, которого Марсалек представлял своим коллегам как "лидера наёмников" по прозвищу Стас или Стани. Петлинский, как и Чупрыгин, свою связь с российскими спецслужбами отрицает.

В "Досье" установили, что Петлинский является бывшим сотрудником аппарата Госдумы и Управления делами президента России. В марте 2019 года он внезапно сменил имя и получил новый паспорт на имя Бориса Николаевича Грина. Этот паспорт был выдан в том же отделении УФМС, которое снабдило поддельными документами сотрудников российской разведки Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, которых британские власти подозревают в отравлении ядом "Новичок" бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери. Кстати, как утверждала британская Financial Times, Ян Марсалек хвастался знакомым, что знает химический состав "Новичка", а среди его документов полиция обнаружила копии четырех докладов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), касающихся "дела Скрипалей".

Остается добавить, что австрийская контрразведка, с которой был связан Марсалек, стала в последние годы центром скандалов и политических интриг. В 2018 году, когда Партия свободы, считающаяся наиболее прокремлевски настроенной политической силой Австрии, входила в правящую коалицию, сотрудники контролируемого ей МВД, которому административно подчиняется контрразведка, провели обыск в главном офисе BVT – якобы в поисках материалов, подтверждающих некие подозрения в коррупции. При этом были изъяты важные документы, касающиеся правых экстремистов, а также некоторых лиц, подозревавшихся в связях с зарубежными странами, в том числе с Россией. Позднее было сделано еще несколько попыток подчинить BVT непосредственному влиянию "свободных". Но в 2019 году крайне правым пришлось по итогам досрочных выборов уйти в оппозицию. Как бы то ни было, репутация BVT оказалась подмочена: в частности, контрразведки Германии, Британии и Нидерландов прервали весной 2019 года обмен информацией с австрийскими коллегами – из опасений, что секретные сведения могут через BVT "просочиться" к спецслужбам России.

Томас Шелленбахер, задержанный в ходе расследования дела Марсалека, представляет собой не менее любопытную фигуру, чем сам беглый финансист. В свое время Шелленбахер уже был объектом внимания полиции, вызванного обстоятельствами его попадания в австрийский парламент. Его, на тот момент малоизвестную в политическом мире фигуру, включили в список кандидатов Партии свободы на "избираемое" место – как утверждали авторы расследования Süddeutche Zeitung и австрийской Standard, после того, как группа украинских инвесторов в Австрии "пожертвовала" этой партии 10 млн евро наличными.

У Шелленбахера давние связи с украинскими олигархами. В 2012 году отель Panhans, одну из жемчужин австрийского горного курорта Земмеринг, приобрела фирма под названием IBS Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH. Ее акционеры – Томас Шелленбахер и Игорь Палица, депутат Верховной Рады Украины, глава администрации Одесской области в 2014-15 годах, крупный бизнесмен, известный близкими связями с олигархом Игорем Коломойским. В 2015 году в интервью австрийскому журналу Profil Шелленбахер подтвердил, что у него дружеские отношения с Палицей. Что касается Яна Марсалека, то и в его истории есть свой украинский след: Wirecard Bank, "карманный" банк компании Wirecard, обслуживал счета структур, связанных с другим украинским олигархом – Дмитрием Фирташем, который живет в Вене. США добиваются от властей этой страны экстрадиции Фирташа по обвинению в ряде экономических преступлений.

Пересекутся ли все эти "восточные" следы и сложатся ли они в какую-то общую картину, покажет дальнейший ход следствия по делу Марсалека в Австрии и Германии. Трудно сказать, следит ли за новостями о нем сам Марсалек, и если да, то откуда – из Беларуси, с какого-нибудь тропического острова или подмосковной госдачи?