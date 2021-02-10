Время Свободы: Петр Толстой озабочен фонариками, Путину нравится "Ланцет"
Последователь религиозного учения Свидетели Иеговы приговорен к 7,5 годам колонии***Петр Толстой считает «калькой с действий коллаборационистов» акцию с фонариками в поддержку Навального*** Журналисткам телеканала Белсат грозят несколько лет тюрьмы
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