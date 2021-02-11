Время Свободы: Петр Толстой озабочен фонариками, Путину нравится "Ланцет"

Последователь религиозного учения Свидетели Иеговы приговорен к 7,5 годам колонии***Петр Толстой считает «калькой с действий коллаборационистов» акцию с фонариками в поддержку Навального*** Журналисткам телеканала Белсат грозят несколько лет тюрьмы